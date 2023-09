The Ferragnez speciale Sanremo, Chiara Ferragni "Tradita da Fedez" Da oggi è disponibile su Prime Video la puntata speciale della docu-serie, dedicata all'esperienza non semplice dell'influencer al Festival 2023.

Sono ormai trascorsi più di sei mesi dall’ultimo Festival di Sanremo, ma i fan di Chiara Ferragni non hanno ancora perso la curiosità di sapere come siano andate realmente le cose dietro le quinte dell’Ariston, nel momento in cui l’imprenditrice digitale ha fatto il suo debutto come conduttrice al fianco di Amadeus. E da oggi – giovedì 14 settembre – potremo finalmente sapere tutto: su Prime Video è infatti uscito The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale della docu-serie sui Ferragnez che racconta proprio come l’influencer abbia vissuto la settimana più movimentata del mondo dello spettacolo italiano.

The Ferragnez speciale Sanremo: le parole di Chiara Ferragni

Ovviamente, la curiosità di fan è tutta per un episodio in particolare: la tanto discussa lite tra Chiara Ferragni e Fedez seguita al bacio del rapper con Rosa Chemical durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston. Un bacio che ha generato un’enorme ondata di polemiche da tutti i fronti, ma che soprattutto è stato la causa di una tanto chiacchierata crisi matrimoniale tra l’imprenditrice digitale e il rapper. Già nel trailer dell’episodio speciale di The Ferragnez Chiara Ferragni è apparsa delusa e amareggiata dal comportamento del marito, colpevole di averle rubato la scena e di averla oscurata dopo tanto lavoro per fre bella figura sul palco più importante d’Italia. Nel corso della puntata, l’influencer racconta di essersi sentita tradita da Fedez: "Ero agitata per quello che poteva fare. Gli ho chiesto di essere lì per me, di applaudirmi. Mi ha detto di sì, non è stato così. Da artista può fare quello che vuole. Come compagno e partner di vita, volevo il suo supporto. Mi dispiace, chi doveva tranquillizzarmi mi ha messo più paura. Ci sono rimasta doppiamente male, perché ne aveva parlato prima", dice. E per concludere: "Mi sono sentita tradita. Poteva fare qualsiasi cosa, gli avevo chiesto di essere solo uno spettatore: non è successo".

Le scuse di Fedez

Nello speciale di The Ferragnez dedicato a Sanremo, anche Fedez ha avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti, e ha ammesso di aver sbagliato: "Era uno dei momenti più alti della tua carriera, una delle esperienze più intense. Te l’ho rovinata", dice il rapper. Lo stesso Fedez è intervenuto sull’argomento anche tramite Instagram. Oggi, nel giorno dell’uscita dello speciale, ha scritto: "È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez. Un’importante esperienza professionale di Chiara, che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia".

