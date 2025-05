Chiara Ferragni sbotta, lite con l'inviato di Myrta Merlino: "Ti hanno messo le mani addosso?" L'ex di Fedez è stata fermata a margine di un evento a Roma. Ma durante alcune domande, si è creato un 'qui pro quo' che ha coinvolto anche alcuni bodyguard. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Era presente a un evento promosso dal Codacons, Chiara Ferragni, quando si è consumato un momento di tensione che ha coinvolto anche un inviato di Pomeriggio 5. Dopo la conferenza di presentazione di "Oltre il silenzio", evento contro la violenza di genere tenutosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’influencer è stata raggiunta da Michel Dessì di Mediaset. Ed è a quel punto che una domanda sul suo futuro imprenditoriale ha scatenato la bagarre. Con presunti spintoni, accuse, e una risposta (taglientissima) tirata fuori proprio dall’ex moglie di Fedez. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Chiara Ferragni, la reazione choc contro l’inviato di Pomeriggio 5

In una location tranquillissima, a margine dell’evento di presentazione del progetto contro la violenza sulle donne "Oltre il silenzio" – promosso questa mattina dal Codacons – è esploso in pochi minuti il putiferio. Protagonista la regina delle influencer Chiara Ferragni, che al termine della conferenza stampa è stata raggiunta da Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Come riporta poi Today, Dessì avrebbe posto alcune domande a Chiara sulle sue società e sui suoi progetti futuri. Al che la Ferragni avrebbe replicato, circondata da uomini della sicurezza.

"Le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi", ha detto l’influencer, "le comunicherò io, per questo non faccio interviste. Certe cose non le posso dire, di certe cose non posso parlare. Quando sarò libera di parlare, lo farò io. Saprete tutti quante le cose, non vi preoccupate". Poi però la situazione è rapidamente degenerata. È infatti partito, senza preavviso, un botta e risposta tra i bodyguard di Chiara e alcuni giornalisti presenti, con tanto di presunte spinte. Finchè la stessa Ferragni non ha sbottato.

La replica di Chiara Ferragni e il video (già) virale sul web

Rivolgendosi a questo punto a Michele Dessì, Chiara Ferragni ha sentenziato: "Seguire le persone, quando stiamo parlando di un argomento così delicato, non è professionale. Lo sai come sono gentile io e come ti rispondo io. Io rispetto il vostro mestiere, non insegno niente a nessuno. Le cose a cui potevo rispondere ho risposto. Ti hanno messo le mani addosso? Non sono i miei bodyguard. Le persone che lavorano con me mai si permetterebbero di fare una cosa del genere".

Nel frattempo, il video dell’alterco è ovviamente diventato virale sui social. Dando un motivo in più agli haters, come al solito, per attaccare l’influencer. Anche se stavolta le colpe di Chiara non sembrano evidenti. Forse, le si può solo imputare di aver perso la pazienza.

