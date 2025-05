Chiara Ferragni, retroscena choc sul nuovo (possibile) amore. Sarebbe un noto attore e comico L'influencer, secondo voci tutte da confermare, parrebbe già impegnata con un famoso vip italiano. Che di recente ha recitato in una serie comica di enorme successo.

Nelle ultime ore si sta facendo largo un’indiscrezione clamorosa. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, all’interno della sua newsletter, Chiara Ferragni sarebbe al momento impegnata con un noto attore e comico italiano. La loro liaison andrebbe avanti da qualche tempo, lontano da occhi indiscreti. Anche se al momento, è bene sottolinearlo, non esistono conferme sulla questione. Né Chiara (né il presunto nuovo flirt) hanno commentato in alcun modo le voci. Ma vediamo meglio tutti i dettagli e le ultime novità qui sotto.

Chiara Ferragni, l’indiscrezione clamorosa sul nuovo amore

Dopo la rottura (ormai definitiva) con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra già pronta a ricominciare. In amore, s’intende, a dispetto dei patimenti degli ultimi anni e delle difficoltà societarie che hanno accompagnato l’influencer in seguito allo scandalo Pandoro. Ma insomma, la Ferragni, secondo voci tutte da confermare, potrebbe essere già ‘invischiata’ in un nuovo flirt davvero clamoroso. Perché il presunto ‘lui’ sarebbe un notissimo attore e comico italiano. Tra l’altro comparso di recente in una serie tv che ha fatto ridere milioni di italiani.

A riportare i dettagli, all’interno della sua newsletter, è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia. E la novità è poi finita anche sul suo canale social. Dove si legge: "Dobbiamo aprire una parentesi e confermare lo scoop della liaison tra la Ferragni e Cristiano Caccamo. Gli incontri tra i due avvenivano, o avvengono perlopiù a casa di lui (lo abbiamo chiesto anche a una delle migliori amiche dell’attore, che ha preferito tacere dinnanzi alla nostra domanda-affermazione relativa alla frequentazione tra Chiara e l’ex concorrente di LOL, che sui social appare single e mostra il lato simpatico, ma che con la Ferragni è stato avvistato già dallo scorso giugno, quindi un anno fa). Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento".

Il rumorr su Cristiano Caccamo e il silenzio di Chiara Ferragni

Caccamo sarebbe dunque il presunto flirt segreto di Chiara Ferragni. Anche se è bene sottolineare, di nuovo, il fatto che non sono pervenute altre conferme da soggetti terzi. Inoltre Chiara Ferragni, e lo stesso Caccamo, si sono ben guardati dal commentare la vicenda in queste ore. Certo, se il rumor dovesse diventare intollerabile, i due potrebbero vedersi costretti a smentire (o confermare, chi può dirlo) la frequentazione. Ma fino a quel momento, dobbiamo restare in bilico tra l’ipotesi e il dubbio. Sarà solo il tempo a darci la misura della verità di questa storia.

