Elisabetta Canalis meravigliosa in mini bikini amaranto nel ‘suo’ mare: “Adorabile bellezza” La showgirl ed ex velina è apparsa in tutto il suo splendore in una serie di scatti Instagram. Tra costumi stupendi, lo sfondo di Alghero e il prevedibile delirio online.

L’estate 2025 di Elisabetta Canalis è un trionfo di stile, fascino e (orgogliose) radici sarde. La showgirl e influencer ha infatti scelto la sua terra natale, e in particolare la splendida Alghero, come scenario perfetto per una vacanza da sogno, immortalata in un carosello di foto e video social che hanno già fatto il giro del web. Tra scogli, mare cristallino e prati verdi, Elisabetta ha sfoggiato un mini-bikini mozzafiato, che esalta la sua silhouette impeccabile (dimostra ancora vent’anni!), regalando ai follower uno spettacolo di eleganza e naturalezza unica. Non è mancata poi la presenza della figlia Skyler, che nei i commenti Instagram ha conquistato altrettanto affetto e approvazione. Confermando che in effetti, la bellezza è un affare di famiglia. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis, il mini-bikini amaranto fa impazzire i fan social

Il vero protagonista del post Instagram di Elisabetta Canalis, pubblicato di recente per la gioia dei fan, è uno splendido bikini color amaranto, un capo audace e raffinato che mette in risalto la sua forma fisica da urlo. Il taglio minimalista, con slip a vita alta e il top a triangolo, esalta chiaramente la silhouette longilinea dell’ex velina (per non parlare della pelle abbronzatissima). E in più il colore intenso si sposa perfettamente con il paesaggio mediterraneo di Alghero. Ma non è tutto: nelle immagini Instagram della Canalis compare anche un bikini in versione militare, visto di schiena, che aggiunge un tocco di grinta e originalità al look estivo della showgirl.

E i commenti sotto il post, come era lecito aspettarsi, sono un vero e proprio coro unanime di ammirazione. "Adorabile bellezza", scrive un’utente ammaliata. E altri le fanno eco: "Assolutamente divina", "Bellezza sarda… imbattibile". Mentre una fan sfegata tira fuori un commento dolcissimo per Elisabetta: "Potresti andare dove vuoi, ma scegli sempre di tornare a casa", chiaro omaggio all’amore della Canalis per la Sardegna, che continua a essere la sua fonte di ispirazione e relax.

Non mancano poi i commenti irriverenti e divertenti, che mostrano quanto Elisabetta Canalis sia amata anche per la sua spontaneità. "Elisabetta sono il marinaio della barca che è caduto in acqua e vi ha schizzato", scrive qualcuno, "scusami come posso rimediare?". E ancora: "Ok Google, come rinascere trampolino per risalire dagli scogli dove fa il bagno la Canalis".

Le origina sarde della Canalis e la sua vita da mamma (quasi) a tempo pieno

Al di là di bikini e vacanze, Elisabetta Canalis continua a essere un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. Dopo gli anni di successo come velina e conduttrice, oggi la bellezza sarda si dedica con passione anche alla sua famiglia e ai progetti personali, mantenendo un equilibrio tra vita privata e carriera. La presenza di Skyler nel carosello social, in tal senso, è un segnale chiaro: la maternità è una parte fondamentale della vita di Elisabetta, e in più la piccola è già una star amatissima sui social.

Non passa poi inosservata la scelta di Alghero come meta per le vacanze: la Canalis, sarda doc, ama tornare alle sue radici appena può, per rigenerarsi e condividere con i follower scorci autentici e suggestivi della sua isola. Il mare cristallino, i paesaggi incontaminati e la luce mediterranea fanno da cornice perfetta a una donna che ha saputo reinventarsi nel tempo, rimanendo sempre fedele a sé stessa. Per non parlare della sua bellezza, che invece che tramontare sembra fiorire ogni giorno di più.

