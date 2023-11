Chi l'ha visto?: Federica Sciarelli sul caso di Pierina Paganelli Le ultime notizie sulla morte dell'ex infermiera di Rimini e la scomparsa di Alessandra Ollari al centro della puntata di questa sera su Rai 3.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 1° novembre, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma di servizio pubblico, in onda su Rai 3 dalle 21.20, tratta anche in questo appuntamento nuove e vecchie tematiche, cercando di trovare nuovi indizi che possano aiutare a risolvere e capire i casi di cronaca più caldi, e dare voce a chi sta cercando i propri cari scomparsi. Oggi la conduttrice si occuperà, tra le altre cose, di Pierina Paganelli, l’ex infermiera di 78 anni massacrata con quasi trenta coltellate in un garage sotterraneo di Rimini. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di questa puntata di Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera: il caso di Pierina Paganelli

Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli tornano questa sera sul caso di Pierina Paganelli, l’ex infermiera di 78 anni trovata morta in via del Ciclamino a Rimini, uccisa con almeno 27 coltellate, dopo aver parcheggiato la macchina il 3 ottobre nel box sotterraneo comune a doversi palazzi. Nelle ultime ore, la nuora della vittima, Manuela Bianchi, è stata sentita nuovamente in Procura. La donna non è indagata, ma gli inquirenti sembrano non spostarsi da quel palazzo: è lì dentro la soluzione del caso?

Sciarelli ancora sul caso Ollari e sul Rottweiler caduto dal terzo piano a Roma

Oltre agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà, Chi l’ha visto? torna ad occuparsi anche questa sera di Alessandra Ollari, scomparsa secondo il compagno Ermete il 29 giugno. Nel programma, durante la scorsa puntata, era emersa una segnalazione che ha descritto il compagno di Ollari come un "Uomo pericoloso e predatore di donne affette da problemi psichici" e ciò ha ovviamente ricevuto la pronta risposta di Ermete che si è distaccato completamente da questa visione data, nonostante le varie vicende del passato emerse a suo carico. Infine, Sciarelli si occuperà della notizia di cronaca che ha visto un cucciolo di Rottweiler cadere in pieno giorno dal terzo piano di un palazzo in una delle vie più centrali di Roma: come è potuto accadere?

Dove e quando vedere Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto? va in onda questa sera, mercoledì 1° novembre 2023, in prima serata alle ore 21.20. Si può scegliere di seguire la diretta anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay o sullo stesso sito on demand.

