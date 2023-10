Chi l'ha visto, Ilary Blasi posta storie misteriose sul programma: cosa bolle in pentola L'incontro in sordina con la sua manager, e il tributo di Ilary al programma della Sciarelli, suggeriscono che la conduttrice stia lasciando qualche indizio

Sembra che Ilary Blasi stia cercando di suggerire qualcosa i fan. La conduttrice, si sa, non è nuova ad utilizzare i social per dare indizi o lanciare frecciatine, considerandoli tra le sue forme preferite di comunicazione. Ma di solito, quando qualcosa di criptico e misterioso appare tra le stories di Ilary, non è mai un caso. E il tributo fatto dalla conduttrice alla collega Federica Sciarelli, suggerisce proprio dell’altro oltre al semplice apprezzamento, e potrebbe avere a che fare con il futuro lavorativo di Blasi.

Ilary Blasi, lo stop lavorativo e l’indizio delle scorse ore

Non si può certo dire che questo 2023 sia stato un anno perfetto per Ilary, dalla separazione dal suo storico marito Francesco Totti, iniziata la scorsa estate, fino allo stop lavorativo in seguito al recasting di tanti volti Mediaset, alcuni inseriti nuovi di zecca, altri lasciati a casa da un giorno all’altro. Non è dato sapere se la sua mancata conferma nei palinsesti Mediaset sia stata causata o meno dalle nuove politiche no trash dell’emittente, ma sicuramente sarà stato un duro colpo per la conduttrice. Terminata L’isola dei famosi, che non ha riscosso in grandissimo successo, l’ex Iena è spartita dalla tv, anche se non è la prima volta che accade durante il periodo invernale. Che ci siano comunque nuovi progetti in vista con il Biscione? Oppure la presentatrice sta vagliando altre possibilità? Quel che è certo è che Ilary è stata recentemente in vista a Trani, dopo attraverso alcune foto sappiamo che ha incontrato anche Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria Lab e manager di tanti volti noti dello spettacolo, come la stessa Ilary Blasi. Le due donne sono amiche anche al di fuori della sfera lavorativa, ma visto il momento storico della conduttrice, molti pensano si possano essere trovate per discutere anche di progetti futuri.

Il misterioso tributo a Chi l’ha visto

A confermare la recente teoria che qualcosa si stia smuovendo, lavorativamente parlando, per Blasi sono anche alcune sue storie molto criptiche pubblicate su Instagram, che la mostrano intenta a seguire Chi l’ha visto con Federica Sciarelli. Ilary è notoriamente una fan del programma, oltre che della sua conduttrice, come dimostrato da una maglietta che le si vede indossare in una delle quattro storie sul programma, dove viene raffigurata proprio la Sciarelli, rappresentata come una sorta di santino. Nelle altre stories vediamo anche altri elementi come il logo del programma e dei frame con la sua attuale conduttrice. Ma perché tutto questo sforzo per mostrare semplicemente il suo affetto per il programma? Non sarà magari che il futuro lavorativo di Ilary potrebbe essere proprio Chi l’ha visto, e magari sia in corso una possibile sostituzione della sua storica conduttrice, dopo tanti anni di onorato servizi? Probabilmente è presto per dirlo, ma il dubbio sembra quanto meno legittimo.

