Il programma televisivo Chi l’ha visto? è da anni un appuntamento fisso per chi è interessato ai casi di persone scomparse e misteri irrisolti. Condotto con passione e dedizione da Federica Sciarelli, il programma ha il compito di cercare di dare una risposta a quelle domande che, spesso, si celano dietro le scomparse misteriose e gli eventi enigmatici. Nella puntata in onda stasera, mercoledì 4 ottobre alle 21.20 su Rai 3, Chi l’ha visto? promette di offrire agli spettatori un’ulteriore dose di risposte e casi importanti, con una serie di indagini che cattureranno l’attenzione di tutti.

Le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto?

Una delle anticipazioni più intriganti riguarda l‘archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Cristina Gulinucci, la ragazza misteriosamente sparita dal convento di Cesena. Questa notizia, che alcune fonti hanno anticipato proprio su Chi l’ha visto?, porterà lo spettatore a interrogarsi sulle circostanze della scomparsa e sulle ragioni dietro la richiesta di archiviazione. In studio, sarà presente la madre di Cristina, una donna che non ha mai smesso di lottare per scoprire la verità su quanto accaduto a sua figlia. Tra gli altri casi che verranno esaminati nella puntata, vi è quello di Alessandra, una donna che ha detto al compagno di uscire per fare la spesa e non è mai più tornata a casa. Questa scomparsa, avvenuta a Parma circa tre mesi fa, solleverà interrogativi sul destino della donna e sulla sua scomparsa improvvisa e misteriosa.

Inoltre, il programma affronterà il caso della misteriosa morte di Alessio Vinci, un diciottenne trovato senza vita a Parigi. Si partirà dai quesiti più importanti, ovvero se era solo e cosa significa il codice di tre lettere rinvenuto nella sua stanza d’albergo. Saranno le domande centrali che verranno esaminate in questa puntata. Il mistero che circonda la morte di Alessio Vinci potrebbe finalmente trovare delle risposte. Come sempre, il programma non trascurerà gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Il programma continua a essere un punto di riferimento per coloro che cercano una voce e un aiuto per risolvere le situazioni drammatiche legate alle scomparse e ai casi irrisolti.

Quando e dove vedere la puntata

La puntata di Chi l’ha visto?, diretta dalla bravissima Federica Sciarelli, va in onda questa sera mercoledì 04 ottobre 2023, in prima serata – a partire dalle 21.20 – su Rai 3. Tutte le puntate sono disponibili anche in diretta streaming o on demand su RaiPlay.

