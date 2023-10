"Chi l'ha visto?": nuove indagini sul caso Ollari e sul sequestro di Salvatore Legari Nella puntata di oggi Federica Sciarelli affronterà nuovamente il mistero della donna scomparsa a Parma. Spazio anche a un approfondimento sull’omicidio di Pierina.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Per gli amanti del mistero e dei casi irrisolti, torna stasera con una nuova puntata "Chi l’ha visto?", in onda dalle 21:20 su Rai3. A condurre il programma, come sempre, l’impeccabile Federica Sciarelli, che porterà gli appassionati telespettatori alla scoperta di nuove storie, inedite testimonianze e clamorose svolte all’interno di vecchi casi. Tante e complesse le domande a cui si tenterà di dare una risposta, in una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e di incredibili colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni della puntata di "Chi l’ha visto?"

Torna stasera, mercoledì 18 ottobre 2023, l’appuntamento settimanale su Rai 3 con il programma del mistero "Chi l’ha visto?". Sarà una puntata ricca di storie inedite e di svolte inaspettate all’interno di vecchi casi irrisolti. Le indagini di Federica Sciarelli inizieranno da un caso di cronaca che risale a qualche mese fa, ed è già stato trattato più volte all’interno del programma. Si tratta del sospetto omicidio di Alessandra Ollari, la donna scomparsa lo scorso 30 giugno da Parma.

Dopo aver già dedicato una lunga intervista al compagno della Ollari, Ermete – che aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa di Alessandra – stasera la Sciarelli porterà nuove testimonianze e inediti documenti all’attenzione del pubblico di Rai 3. Nel tentativo, si spera, di fare finalmente luce su questo strano mistero. A seguire, poi, verrà trattato in trasmissione il recente caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna assassinata nel garage del suo palazzo. Il responsabile non è stato ancora individuato, e si cercherà di capire se questo delitto è in qualche modo collegato a un incidente avvenuto al figlio della signora, Giuliano, cinque mesi fa.

E nella puntata di "Chi l’ha visto?" di questa sera si parlerà anche del sequestro dell’imprenditore emiliano Salvatore Legari. Sono ancora ignoti i motivi del gesto, così come resta un mistero l’identità dei suoi sequestratori. In studio dalla Sciarelli arriverà anche l’appello accorato della madre di Legari, che si è rivolta ai microfoni del programma per avere delle risposte. Infine, come sempre, ci sarà spazio anche per gli appelli, le richieste e le segnalazioni di tante altre persone in cerca di aiuto.

Dove e quando vederlo

La nuova puntata di "Chi l’ha visto?" andrà in onda questa sera, mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 21:20 su Rai 3. L’episodio di oggi sarà disponibile alla visione anche on demand su RaiPlay, insieme a tutte quante le puntate precedenti.

Potrebbe interessarti anche