Anticipazioni 'Chi l'ha Visto?', il suicidio di Andrea Prospero in diretta social: il mistero della chat degli orrori Federica Sciarelli torna in onda in prima serata su Rai 3 oggi mercoledì 19 marzo 2025: spazio anche alla morte di Liliana Resovich e al caso Paganelli

Appuntamento ormai di rito del mercoledì, Chi l’ha visto? torna in onda oggi mercoledì 19 marzo 2025. Stasera Federica Sciarelli conduce infatti una nuova puntata del programma fatta di casi, inchieste, appelli e ultime notizie dei casi più accesi di cronaca nera e non solo, dal suicidio di Andrea Prospero alla morte di Liliana Resovich e il caso Paganelli. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’, i casi di stasera: il suicidio di Andrea Prospeto

Federica Sciarelli torna protagonista di una nuova prima serata su Rai 3 al timone di Chi l’ha Visto? per, che si riaprirà occupandosi del caso di Andrea Prospero, il ragazzo trovato morto in B&B nel centro di Perugia lo scorso 29 gennaio. Lo studente, 19 anni e originario di Lanciano in provincia di Chieti, sarebbe stato istigato al suicidio da un diciottenne romano, al momento agli arresti domiciliari, che lo avrebbe aiutato a morire in diretta Telegram. Gli inquirenti stanno ricostruendo una vera e propria chat dell’orrore e vogliono ora concentrarsi sull’analisi si altre 60 schede sim e 5 telefoni. Cos’è successo veramente in rete? Com’è stato spinto Andrea ad assumere i farmaci (ottenuti su Telegram)? Per quale motivo?

Liliana Resinovich e Pierina Paganelli, gli aggiornamenti

Stasera a Chi l’ha visto? si tornerà anche sul caso di Liliana Resovich, la donna scomparsa ormai più il 14 dicembre 2021 e ritrovato in un bosco solo dopo alcune settimane. La nuova consulenza ha stabilito che Liliana è stata uccisa, resta da individuare chi è il colpevole e quanto si è consumata la tragedia. Il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin lanciano sospetti l’uno sull’altro, mentre il fratello lancia un appello: "Indagateci tutti, ma la verità deve saltare fuori".

Aggiornamenti anche sul caso di Pierina Paganelli (la donna di uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate) dopo la nuova versione di Manuela Bianchi. Gli avvocati di Luis Dassilva chiedono la scarcerazione: i filmati delle telecamere hanno dato risultati negativi, così come il DNA ritrovato sui reperti, ma resta da chiarire il ritrovamento del marito di Manuela, che quella mattina era uscito per andare al lavoro. Spazio, come sempre, anche a tutti gli appelli in diretta e alle richieste di aiuto da parte di persona in difficoltà.

Dove vedere Chi l’ha visto? stasera in tv e in streaming (mercoledì 19 marzo 2025)

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:20. Streaming live e on demand gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale.

