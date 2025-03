'Chi l'ha visto?' stasera in tv, le anticipazioni e i casi del 26 marzo: da Andrea Prospero a Pierina Paganelli Nuovo imperdibile appuntamento con il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli che affronterà casi di cronaca molto discussi: cosa vedremo.

Questa sera, mercoledì 26 marzo, andrà in onda in prima serata su Rai3 una nuova puntata di "Chi l’ha visto?", il programma condotto da Federica Sciarelli che porta sul piccolo schermo i fatti di cronaca più discussi e ancora irrisolti. Nuovi indizi, tracce, indagini e molto di più, questo senza mai dimenticare anche gli appelli e le richieste di aiuto di persone in difficoltà: ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 3.

‘Chi l’ha visto?’, il suicidio di Andrea Prospero: potrebbero esserci altri giovani in pericolo?

Federica Sciarelli questa sera tornerà a parlare del delicato caso del giovane Andrea Prospero, studente di informatica trovato morto in un B&B a Perugia. Un caso che presenta ancora molte ombre e sul quale la Procura continua ad indagare per riuscire a scoprire tutti i dettagli della rete in cui Andrea era caduto. Ricordiamo infatti che il 19enne, originario di Lanciano in provincia di Chieti, sarebbe stato istigato al suicidio da un diciottenne romano, al momento agli arresti domiciliari, che lo avrebbe invitato a uccidersi con dei farmaci in diretta Telegram.

Una vera e propria chat dell’orrore scoperta dagli inquirenti che potrebbe rispondere alle domande ancora in sospeso. Potrebbero esserci altri giovani in pericolo? Come ha fatto Andrea a procurarsi i medicinali che lo hanno condotto alla morte? Chi c’era in quella chat, chi ha assistito alla morte in diretta di Andrea e, soprattutto, perché pur sapendo della gravità della situazione nessuno ha chiamato i soccorsi?

Chi l’ha visto?, cosa vedremo stasera

Nel corso della serata, Federica Sciarelli affronterà poi anche altri casi di cronaca a partire dalla scomparsa di Paolo che da tempo portava avanti una convivenza difficile con il fratello gemello Luca, situazione di cui erano a conoscenza tutti, anche i colleghi di lavoro. In studio parlerà proprio il fratello Luca: "Ero io che volevo andare via di casa, non era lui che non voleva più abitare con me".

Spazio poi al caso di Rania Zeriri, la 39enne con un passato da popstar in Olanda che, dopo essere sparita dal suo Paese, è stata ritrovata a vivere per strada ad Avellino; e al caso di Pierina Paganelli che nelle ultime settimane ha visto sviluppi veramente inattesi. Non mancheranno, infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Tutto questo e molto di più questa sera su Rai3.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda questa sera, mercoledì 26 marzo, alle ore 21.20 circa in prima serata su Rai 3. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Guida TV

