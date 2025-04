Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', caso Andrea Prospero: è allarme per le ricette false di ossicodone Federica Sciarelli torna sul caso del 19enne morto a Perugia: spazio anche alla scomparsa di Paolo e alle novità sulla morte di Pierina Paganelli.

A Chi l’ha visto? si torna sul caso di Andrea Prospero. Questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, Federica Sciarelli aprirà la puntata del programma di servizio pubblico di Rai 3, partendo dall’inchiesta sul giovane studente di informatica trovato morto in un B&B a Perugia. In trasmissione verrà mostrato come sul web ci siano ancora troppe persone che cercano di acquistare e vendere l’ossicodone, lo stesso farmaco oppiaceo che uccise il 19enne di Lanciano. In studio anche la testimonianza di una mamma che ha perso il figlio proprio con questi medicinali, procurati sempre con ricette false. In puntata, inoltre, aggiornamento anche sul caso di Pierina Paganelli e sulla scomparsa di Paolo, oltre a tutti gli altri appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’, stasera 9 aprile il caso Andrea Prospero

A Chi l’ha visto? stasera si torna a parlare della morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato cadavere in un appartamento di Perugia lo scorso 29 gennaio, dopo aver ingerito una dose massiccia di ossicodone, farmaco oppiaceo venduto rigorosamente dietro prescrizione medica. In puntata, Federica Sciarelli proverà a capire come mai, dopo Chef (utente che vendeva ricette false e che ora ha cambiato nome), ci sia un altro personaggio misterioso che in rete, dopo un mese dalla morte dello studente di Lanciano, scrive: "Cerco gruppi dove posso piazzare ossicodone in grandi quantità". È emergenza: come è possibile che questo farmaco sia ancora venduto illegalmente sul web, lo stesso farmaco che ha ucciso Andrea? In studio anche una mamma che ha perso il figlio, morto dopo aver assunto gli stessi farmaci: se li era procurati pure lui con delle ricette false.

Chi l’ha visto?: il caso di Pierina Paganelli e la scomparsa di Paolo

Federica Sciarelli torna questa sera anche sulla scomparsa di Gianpaolo Filippini, per tutti Paolo, residente ad Abbiategrasso e sparito nel nulla il 18 marzo scorso a Turbigo (Milano). A denunciare la sua scomparsa era stato il fratello gemello Gianluca, con il quale viveva e con cui avrebbe dovuto incontrarsi da un notaio.

Di lui non c’è ancora nessuna traccia ma la sua bicicletta e il suo cappellino sono stati ritrovati lungo il fiume a Turbigo, a quasi 30 chilometri da casa. Il 17 marzo Paolo aveva avvertito il suo titolare che non sarebbe andato a lavoro, ma se stava male come ha fatto a pedalare così a lungo? E per andare dove? Secondo le sorelle, Paolo non conosceva affatto quella zona e qualcuno forse ha indossato il cappellino e ha finto di essere lui.

Spazio, infine, al caso di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate: secondo il perito della Procura nei momenti dell’omicidio si sentirebbero sia una voce maschile sia una voce femminile e sarebbero compatibili con Louis Dassilva e con Manuela Bianchi. Ma per la difesa di Dassilva non è possibile identificare quelle voci, e così per i consulenti di Manuela. Chi c’era dunque quando Pierina è stata uccisa?

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

