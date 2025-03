Anticipazioni 'Chi l'ha Visto?', caso Liliana Resinovich: il mistero delle ultime 4 ore Stasera (12 marzo) Federica Sciarelli torna su Rai 3 con le novità sul caso e le ultime notizie sulla morte di Pierina Paganelli e Mara Favro.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nuovo imperdibile appuntamento con Chi l’ha visto?, questa sera, mercoledì 12 marzo 2025. In onda come di consueto su Rai 3, il programma di servizio pubblico condotto da Federica Sciarelli, torna con grandi novità sul caso di Mara Favro, la donna di 51 anni sparita nel nulla dopo il turno di lavoro a marzo 2024 fa tra Susa e Chiomonte. Spazio anche a le ultime notizie sul caso di Pierina Paganelli e quello di Liliana Resinovich e, ovviamente, agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Mara Favro, trovati i resti del suo corpo: in studio con Sciarelli anche Fabrizio Pace

Sono di Mara Favro i resti trovati vicino al depuratore di Gravere, in Val Susa. Ma come sarebbe arrivata Mara, sparita a marzo dello scorso anno, in questo luogo? La cameriera 51enne, infatti, era sparita nel nulla nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 a Chiomonte, subito dopo aver terminato il turno di lavoro alla pizzeria Don Ciccio. Gli unici indagati per la sua morte e per occultamento di cadavere sono l’ex pizzaiolo Cosimo Esposto e Milione, titolare della pizzeria dove la vittima lavorava.

E proprio qui vicino, a pochi chilometri, che i resti di Mara sono stati trovati. E mentre Milione continua con forza a proclamarsi innocente, sostenendo che qualcuno vuole incastrarlo, ci si chiede come mai quel che rimaneva del corpo di Favro era proprio lì. A provare a rispondere a queste domande e a ricostruire gli ultimi minuti della donna ci prova ancora Federica Sciarelli, che questa sera a Chi l’ha visto? ne parlerà anche con il consulente della famiglia, Fabrizio Pace, presidente di ‘Penelope Piemonte’.

Chi l’ha visto?, novità sui casi di Liliana Resinovich e Pierina Paganelli

A Chi l’ha visto? oggi si torna anche sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 2022, dopo essere sparita il 14 dicembre del 2021 da Trieste senza lasciare traccia. Secondo la nuova consulenza è stata uccisa il giorno stesso in cui è scomparsa, probabilmente la mattina stessa, e il corpo è rimasto lì fino al ritrovamento. Stando a quanto emerso dalla perizia, Liliana avrebbe subito un’aggressione: si ipotizza che mentre passeggiava sia stata fermata da una persona che l’ha invitata od obbligata a salire su un mezzo, per portarla poi nel posto in cui è stata uccisa in un arco temporale che non supera le quattro ore. Ma allora che cosa è successo quel 14 dicembre? Per cercare di far luce su queste domande saranno in studio il fratello della vittima, Sergio, e la cugina Silvia Radin.

Infine, ancora spazio al caso di Pierina Paganelli, la donna di uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. La nuora, Manuela Bianchi, ha detto che il giorno del ritrovamento di Pierina, Louis Dassilva (unico indagato per l’omicidio) la stava aspettando e le disse come comportarsi e come dare l’allarme. E così è stata indagata per favoreggiamento. Ma come sono andate davvero le cose? C’è un collegamento tra la morte di Pierina e l’incidente di cinque mesi prima del figlio? A queste e altre domande proverà a rispondere Federica Sciarelli.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda questa sera, mercoledì 12 marzo 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

