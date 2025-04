Anticipazioni ‘Chi l'ha visto?’, caso Andrea Prospero: il mistero della ricetta post mortem Stasera (2 aprile) Federica Sciarelli torna in onda su Rai 3 con il racconto della scomparsa del gemello Paolo. Attese novità anche sulla storia dei resti di Mara Favro.

Torna stasera, mercoledì 2 aprile 2025, alle 21.20 su Rai 3, il programma Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli. Si discuterà come sempre di casi irrisolti e misteri da svelare, partendo dalla morte del giovane Andrea, studente di informatica venuto a mancare a Perugia per l’ingestione di una dose massiccia di farmaci. Si tonerà poi sul caso di Pierina Paganelli, e sulla sparizione del gemello Paolo, avvenuta a poche ora dall’incontro programmato con un notaio. Ma vediamo meglio qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni.

Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’ (2 aprile), il caso dello studente Andrea Prospero a Perugia

Stasera ‘Chi l’ha visto?’ torna in scena per indagare sui casi più caldi del momento. Federica Sciarelli partirà dalla vicenda in primo piano che riguarda Andrea Prospero, giovane studente di informatica morto per l’ingestione di una dose massiccia di un farmaco soggetto a prescrizione. Il programma sarà in grado di mostrare una nuova ricetta falsa, che sarebbe stata spedita dopo la morte del ragazzo. E si indagherà a fondo su un possibile ‘giro’ di ricette per medicinali riservati ai malati terminali. Con il coinvolgimento, inoltre, di diversi medici che hanno scritto a "Chi l’ha visto?" allarmati, chiedendo spiegazioni sull’uso di dati medici a loro insaputa.

La scomparsa del gemello Paolo e le novità su Mara Favro

Spazio poi alla sparizione sospetta di Paolo, che non si è presentato all’incontro prestabilito con il notaio e il gemello Luca. Paolo avrebbe dovuto comprare la quota di casa del fratello, con cui non andava d’accordo da tempo. Ma non è chiaro cosa sia successo. Luca conferma che quando è uscito al mattino, il fratello era ancora a letto. Eppure ci sarebbe un testimone-chiave, che potrebbe aver visto il gemello scomparso passare in bicicletta a quell’ora.

A seguire, si parlerà ancora del caso di Pierina Paganelli. La nuora della donna, Manuela Bianchi, ha confermato durante l’incidente probatorio che nel giorno del ritrovamento di Pierina, Louis Dassilva la stava attendendo. E a quanto pare le disse che c’era una donna e dei cocci di vetro a terra. Stando alla difesa, però, dal racconto di Manuela emergono parecchie incongruenze sospette.

Infine, a Chi l’ha visto? stasera si parlerà del ritrovamento dei resti di Mara Favro, rinvenuti vicino al depuratore di Gravere. Secondo il consulente della famiglia, Fabrizio Pace, non sarebbe ancora possibile conoscere la modalità in cui la vittima è stata uccisa. Bisognerà dunque attendere i risultati delle analisi. Mentre rimangono aperti altri mille interrogativi: Dove è successo il delitto? È stata lei a spedire strani messaggi, fino alle 6 del mattino, oppure qualcun altro che aveva preso il suo cellulare, mentre Mara era già morta?

Quando e dove vedere la nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’

Chi l’ha visto? torna in onda questa sera, mercoledì 2 aprile 2025, alle 21.20 su Rai 3. Come sempre il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, sia in diretta che a seguire in modalità on demand.

