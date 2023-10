Chi l'ha visto, le nuove indagini della Sciarelli: dalla morte di Pierina al caso Ollari Documenti e testimonianze inedite caratterizzeranno la puntata che andrà in onda su Rai 3, dove emergono nuovi elementi anche sul giallo del lancianese Di Battista

Chi l’ha visto torna questa sera, 25 ottobre 2023, con una nuova puntata alle 21.20 condotta da Federica Sciarelli. Una prima serata Rai che promette di andare a fondo e scavare per trovare informazioni utili al raggiungimento della verità nei principali casi di delitto o sparizione italiani.

Il programma di Rai 3 tratterà diverse tematiche e cercherà di investigare e arrivare a nuove informazioni per aiutare la risoluzione dei casi irrisolti e per dare voce a chi vuole fare appelli peri propri cari e, come sempre, Federica Sciarelli sarà in prima fila per cercare di arrivare più vicino possibile alla verità. La conduttrice ha sposato la causa dell’investigazione da molti anni e porta avanti il suo percorso con decisione e convinzione. Le tematiche principali che verranno trattate questa sera, mercoledì 25 ottobre, riguardano il brutale omicidio di Pierina ma, anche, la sparizione dell’operaio Di Battista e della donna scomparsa da Parma Ollari.

Chi l’ha visto anticipazioni oggi: novità sul delitto di Rimini

Federica avrà modo di sentire testimonianze ma anche di analizzare documenti inediti che riguardano il delitto di via del Ciclamino a Rimini, dove Pierina, 78 anni, è stata uccisa con almeno 27 coltellate dopo aver parcheggiato la macchina il 3 ottobre nel box sotterraneo comune a doversi palazzi. Nelle ultime ore sono emerse nuove scoperte fatte dalla polizia scientifica, che sembrano condurre alla porta tagliafuoco di un altro civico adiacente al palazzo della deceduta, nel quale è collocato l’appartamento del padre di Manuela, nuora di Pierina e in uso anche al marito Loris, figlio della stessa compianta. Le nuove tracce della Scientifica e le testimonianze inedite di Chi l’ha visto potrebbero portare a una svolta in questo delicato caso di omicidio.

Le storie di Tommaso Di Battista e Alessandra Ollari

Sciarelli affronterà anche i casi di scomparsa ancora irrisolti e in questa puntata del 25 ottobre la conduttrice di Rai 3 approfondirà la scomparsa dell’operaio lancianese, 72enne, Tommaso Di Battista. L’uomo è scomparso la notte a cavallo del 12-13 agosto 2023 e da allora non si hanno più notizie di lui. Una vicenda che ha coinvolto la trasmissione, dove la moglie Norina ha già trasmesso il suo appello al marito convinta del suo allontanamento volontario iniziale, ma a su avviso deve essere successo qualcosa che ha impedito al marito di tornare.

La puntata di Chi l’ha visto affronterà anche la misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari da Parma che ha avuto nuovi risvolti nell’ultimo periodo, nonostante la sua scomparsa sia stata denunciata dal compagno alla fine di giugno 2023. Proprio a Chi l’ha visto è emersa una segnalazione che ha descritto il compagno di Ollari come un "uomo pericoloso e predatore di donne affette da problemi psichici" e ciò ha ovviamente ricevuto la pronta risposta di Ermete che si è distaccato completamente da questa visione data, nonostante le varie vicende del passato emerse a suo carico.

Dove e quando vedere Chi l’ha visto

Stasera in tv su Rai 3 Federica Sciarelli condurrà con una nuova puntata del programma di Rai 3 Chi l’ha visto questa sera, mercoledì 25 ottobre 2023, in prima serata alle ore 21.20. Si può scegliere di seguire la diretta anche sulla piattaforma RaiPlay o anche la visione on demand.

Potrebbe interessarti anche