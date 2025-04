Anticipazioni ‘Chi l’ha Visto?’, caso Liliana Resinovich: nuova perquisizione nella casa di Sebastiano Visintin Nuovo imperdibile appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3 che affronterà i casi di cronaca più discussi: cosa vedremo.

Questa sera, mercoledì 23 aprile 2025, andrà in onda su Rai3 una nuova e imperdibile puntata di "Chi l’ha visto?", il programma condotto in prima serata da Federica Sciarelli che ripercorre i casi di cronaca più discussi tentando di rispondere alle tante domande che ancora aleggiano nell’aria. Nel corso della serata verranno discussi indizi, nuove tracce, ipotesi, indagini in corso e molto di più, questo senza mai dimenticare anche le tante richieste di aiuto che arrivano alla redazione e gli appelli di persone in difficoltà: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 3.

"Chi l’ha visto?", omicidio Resinovich: nuova perquisizione

Nel corso della puntata di questa sera, Federica Sciarelli tornerà sul tormentato caso di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa da casa e ritrovata morta in un boschetto a gennaio 2022, avvolta in due sacchi neri. Se inizialmente era stato ipotizzato il suicidio, le ultime indagini hanno invece ufficializzato l’omicidio della donna e il marito Sebastiano Visintin è entrato ufficialmente nella lista degli indagati.

Questa sera, verranno ripercorse le ultime tappe dell’indagine: l’inviata di "Chi l’ha visto?" ha mostrato i coltelli presenti nella macchina di Liliana e il fratello Sergio ha raccontato che Sebastiano Visintin quella macchina la voleva rottamare: "Mi sono opposto così come mi sono opposto alla cremazione di mia sorella", avrebbe detto detto ai microfoni del programma, proprio come vedremo stasera. Di recente, gli inquirenti hanno fatto una nuova perquisizione proprio nella casa di Sebastiano e questa sera scopriremo i nuovi sviluppi.

"Chi l’ha visto?", cosa vedremo stasera

Nel corso della serata si ritornerà a parlare anche del caso di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nel garage di un condominio dell’ormai tristemente nota via del Ciclamino a Rimini. Louis Dassilva, principale indagato per l’omicidio, rimane in carcere. Questa sera, a Chi l’ha visto, verrà discusso proprio questo, cercando di comprendere perché Dassilva non possa aspettare il processo da uomo libero e le motivazioni del Riesame e del Gip.

Infine, spazio alla storia della giovane chef Gessica, di 27 anni, che lavorava in una nave da crociera. "Ce l’hanno ridata senza vita", hanno detto i genitori alle telecamere del programma, sottolineando ancora una volta di non credere all’ipotesi del gesto estremo. Cosa è successo quella notte sulla nave? In studio interverranno in diretta proprio i genitori di Gessica.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda questa sera, mercoledì 23 aprile 2025, alle ore 21.20 circa in prima serata su Rai 3. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

