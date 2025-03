Anticipazioni 'Chi l’ha visto?', il caso Pierina Paganelli verso la svolta: c'è una nuova indagata In studio, Federica Sciarelli proverà a far luce anche sugli sviluppi dei casi di Mara Favro, Liliana Resinovich e Andrea Prospero.

A Chi l’ha visto? si torna di nuovo sul caso di Pierina Paganelli. Nella puntata di questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, Federica Sciarelli racconterà al pubblico di Rai 3 tutte le novità sull’omicidio della donna di 78 anni, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Ora anche Manuela Bianchi, la nuora della vittima, è formalmente indagata per favoreggiamento. Prima di lei, l’unico indagato, accusato di essere l’assassino di Paganelli, era stato Louis Dassilva, in carcere dal luglio 2024. Cosa nasconde ancora la morte della 78enne? Nell’appuntamento di stasera Sciarelli presenterà importanti documenti inediti sul caso, per poi occuparsi anche della news su Liliana Resinovich, Mara Favro, Andrea Prospero e, ovviamente, dei tanti appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto?, le novità sulla morte di Pierina Paganelli

C’è un‘indagata per l’omicidio di Pierina Paganelli: è Manuela Bianchi, per favoreggiamento. Cosa ha fatto quando è scesa in garage? "Non ricordo", risponde agli inquirenti. La nuora della vittima, morta a Rimini il 3 ottobre 2023, è la seconda persona iscritta nel registro degli indagati, dopo Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante di Bianchi, in carcere dal luglio 2024 con l’accusa di omicidio. Proprio ieri la donna è stata ascoltata nelle aule del Palazzo di Giustizia di Rimini, dove è stata accompagnata dal suo legale Nunzia Barzan. Che ruolo ha Manuela nella vicenda? Sarà Federica Sciarelli a provare a ricostruire le dinamiche e a rispondere a queste domande, anche grazie a dei documenti inediti che verranno mostrati stasera nella nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Liliana Resinovich, Mara Favro e Andre Prospero, tutte le svolte sui casi

A Chi l’ha visto? questa sera, spazio anche alla tragica morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 2022: secondo la nuova consulenza non si è suicidata. E ora c’è bisogno di "una profonda rivalutazione dell’intero procedimento", dice il Procuratore di Trieste. E allora, che cosa è successo a Liliana? Chi l’ha uccisa?

Continuano le indagini anche nel caso della scomparsa di Mara Favro, la donna di 51 anni sparita nel nulla dopo il turno di lavoro a marzo 2024 fa tra Susa e Chiomonte. Serve ancora tempo per avere i risultati delle analisi del DNA per sapere se i resti trovati vicino al depuratore di Gravere sono della donna. Ma come sarebbe arrivata Mara in questo luogo? Qualcuno ha voluto occultare il corpo? Nel frattempo, dopo la testimonianza di un amico, sono molti i dubbi sui messaggi inviati la notte in cui è scomparsa: li ha mandati lei o qualcuno ha usato il suo cellulare per depistare? In studio in diretta Fabrizio Pace, il consulente della famiglia.

Infine, la morte di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni che studiava informatica a Perugia inizialmente scomparso, e poi trovato senza vita all’interno di un bed and breakfast nel centro storico della cittadina. Nuove segnalazioni alla trasmissione complicano ancora il quadro attorno allo studente. Era entrato in un giro pericoloso? Anche su questo Chi l’ha visto? mostrerà una documentazione inedita.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda questa sera, mercoledì 5 marzo 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

