Che Tempo Che Fa, pagelle: Sangiovanni è ancora capace (8), Belen (7) imbarazza Giucas Casella (4) Promossi e bocciati della puntata di domenica 6 aprile dello storico programma della domenica sera guidato da Fabio Fazio

Domenica 6 aprile 2025 nuovo appuntamento con Fabio Fazio e gli ospiti di Che Tempo Che Fa in prima serata sul Nove. Anche in questa puntata sono stati tantissimi i personaggi che si sono avvicendati negli storici studi del programma della domenica sera, affrontando i temi più vari. Ad aprire la serata è stata l’intervista di Fabio Fazio con il gigantesco Dante Ferretti, scenografo premio Oscar e vera miniera di aneddoti gustosi tratti dalla sua incredibile carriera nel cinema.

Poi l’a tu per tu del conduttore con lo scrittore Antonio Scurati. A seguire lo spazio dedicato alle ultime novità dal mondo della ricerca e della scienza con il prof Burioni. Non è mancato, come sempre, un momento in cui sono state approfondite le maggiori notizie della settimana insieme a un panel di giornalisti formato da Massimo Giannini, Ferruccio De Bortoli e Cecilia Sala.

Arriva poi il momento delle interviste faccia a faccia con i grandi ospiti della serata a iniziare da Alberto Angela, in procinto di tornare in tv con le nuove puntate di Ulisse. Subito dopo arriva il momento dell’ospite internazionale, il campione di atletica Usain Bolt. Si prosegue poi con il consueto ampio spazio di Luciana Littizzetto e poi l’intervista di Fabio Fazio a Belen Rodriguez. Per finire questo spazio centrale della puntata, il ritorno di Sangiovanni.

A chiudere la serata, come sempre, la leggerezza de Il Tavolo con con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, Cristina D’Avena, Gabriele Cirilli, Giovanni Esposito, Giovanni Cacioppo, Carlos Diaz Gandia e Giucas Casella.

Scopriamo i momenti che ci sono piaciuti di più e quelli che ci sono piaciuti di meno di questa lunga serata, con le pagelle di Che Tempo Che Fa di domenica 6 aprile 2025.

Che Tempo Che Fa, pagelle di domenica 6 aprile 2025

Sangiovanni è ancora capace, voto: 8. "Sono ancora capace eh", dice Sangiovanni appena finisce di cantare il suo nuovo brano e viene accolto con tantissimi applausi dallo studio di Che Tempo Che Fa. Dopo un anno infatti, il giovanissimo cantante, vincitore di Amici, torna ad esibirsi pubblicamente. "E’ bellissimo, guarda che studio, guarda che sogno." dice il cantante che ha presentato nel programma di Fabio Fazio il primo pezzo che ha scritto quando è tornato in studio di registrazione dopo aver scelto di prendersi una pausa. Il brano, dice il cantante "racconta il desiderio di tornare a divertirmi, di tornare alla luce, volevo che dentro ci fosse un messaggio positivo". "Cosa è successo dopo Sanremo?" chiede Fazio, la risposta: "Penso che mi sia capitato quello che succede a tante persone, ti senti affaticato, ti senti triste non hai più energie, ho avuto bisogno di prendermi tempo per me. Io non riuscivo più a riconoscere la mia identità anche perché mi è successo che ero ancora piccolo, quindi ho preso la patente che non l’avevo ancora fatto, ho fatto un percorso mio". E ora Sangiovanni è pronto a tornare con tutte le sue energie ritrovate.

Fabio Fazio in grande forma, voto: 8. Questa sera abbiamo trovato Fabio Fazio particolarmente in forma, e con la battuta sempre pronta durante le conversazioni con i suoi ospiti. Parlando con Ferretti che gli racconta: "Ho preso un terreno molto grande al cimitero, un appartamento dove posso ospitare tanti amici", il conduttore risponde: "Eh vabbè, ti dobbiamo far parlare con Ornella Vanoni", poi se la tira con Alberto Angela che parla dell’imminente puntata di Ulisse su Londra, dicendogli "007? Ormai lo conosciamo" riferendosi all’ospitata di domenica scorsa di Craig, per annunciare l’arrivo in studio di Bolt dice: "Sono anni che lo inseguiamo ma non è facile raggiungerlo", racconta poi la barzelletta del Papa a Usain Bolt e infine gli parla della Sampdoria. Con Belen osserva che suo nonno potrebbe essere suo coetaneo, e quando lei risponde "No, è andato in cielo", risponde "Eh vabbè, poco ci manca". E via elencando.

Belen e la cura della farfallina, voto: 7. Belen Rodriguez arriva in studio con ogni intenzione di divertirsi a stuzzicare Fabio Fazio, iniziando la conversazione in questo modo: "Sono single per la prima volta in 20 anni della mia vita, ho cambiato rete, ho cambiato taglio, è tutto un momento di cambiamento, se cambio sponda sarai il primo a saperlo" Non contenta, mentre il conduttore riepiloga i momenti salienti dei suoi 20 anni di carriera dice: "Sanremo chi se lo dimentica, io me la vedo tutti i giorni, quindi anche volendo non posso dimenticarmelo. La farfallina: lavo, faccio lo scrub". Infine, si arrampica sul tavolo assumendo la stessa posizione classica di Luciana Littizzetto. E Fazio manda la pubblicità.

Alberto Angela, sempre amato, voto: 7. Acclamatissimo al suo arrivo in studio, Alberto Angela presenta i nuovi appuntamenti del suo programma, in partenza da domani e racconta tanti aneddoti interessanti a Fabio Fazio, per esempio, che gli hanno dedicato un asteroide e pure una specie marina che si chiama come lui, ricorda quando da ragazzo era spericolato e se tardava i genitori lo cercavano all’ospedale dove era un "cliente abituale" per quanto era scatenato e, infine di una straziante intervista a un uomo irradiato dalla bomba di Hiroshima

Giuscas Casella sgamato, voto: 4. "Io non ero ipnotizzata, lui mi ha detto devi rimanere rigida e io l’ho fatto. Quello che vedete lì sono anni di pilates" Giucas Casella viene letteralmente sgamato da una Belen che questa sera ha deciso che la sua missione è imbarazzare chiunque si trovi a tiro, e al momento de Il Tavolo, quando il conduttore ricorda quella volta in cui la showgirl è stata ipnotizzata dal suo vicino di posto, con tanto di video, lei risponde come sopra, con Casella che nega tutto, ma tant’è, ormai la frittata è fatta.

