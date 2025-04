Usain Bolt a Che tempo che fa, nuovo colpaccio di Fabio Fazio A Che tempo che fa, nella puntata di domenica 6 aprile 2025, Fabio Fazio ospiterà l’atleta più veloce di tutti i tempi: Usain Bolt.

Fabio Fazio non si ferma e arruola una nuova star internazionale per la prossima puntata di Che tempo che fa. Dopo l’intervista a Daniel Craig, mitico James Bond e ora protagonista del film Queer di Luca Guadagnino, il conduttore ligure si è assicurato una leggenda dello sport internazionale che sarà protagonista nella prossima puntata del talk show in onda domenica 6 aprile 2025 sul Nove.

Usain Bolt a Che tempo che fa, il colpaccio di Fabio Fazio

In onda sulla Rai dal 2003 al 2023 e negli ultimi due anni sul Nove, Che tempo che fa da sempre ha fa dei grandi ospiti (internazionali e non) il suo marchio di fabbrica. Fazio ha una capacità d’attrazione verso le grandi stelle più unica che rara in Italia che non è per niente diminuita col passaggio del programma da Rai 3 al Nove. L’ospite della prossima puntata ne è l’ennesima dimostrazione. Sarà ospite della puntata di domenica prossima, infatti, Usain Bolt, l’atleta jamaicano considerato l’uomo più veloce di tutti i tempi. Bolt, ritiratosi nel 2017, nel corso della sua carriera ha raccolto un palmares stratosferico, vincendo 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi; per quasi un decennio, in pratica, è stato dominatore incontrastato nell’atletica riuscendo a vincere – unico atleta nella storia – vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni di fila delle Olimpiadi (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), oltre che in tre diverse edizioni dei campionati Mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015).

"Una leggenda dello sport. L’uomo più veloce del mondo, Usain Bolt, domenica a Che Tempo Che Fa!", con queste parole le pagine social di Che tempo che fa hanno annunciato l’intervista a Usain Bolt in arrivo nella prossima puntata. La presenza di un personaggio di rilevanza mondiale sarà un traino importante per la puntata di CTCF, che anche quest’anno si sta consolidano sul podio dei programmi più visti della domenica sera in tv. Pur essendosi ritirato dalle piste di atletica da circa 8 anni, infatti, Bolt rimane tutt’oggi uno degli atleti più seguiti e influenti al mondo. La sua pagina Instagram conta più di 14,2 milioni di followers.

L’appuntamento con Che tempo che fa è in programma domenica 6 aprile 2025 a partire dalle ore 19.30 sul Nove o in contemporanea diretta streaming su Disovery+.

