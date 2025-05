Fabio Fazio, Che tempo che fa sparisce dal Nove: stop lunghissimo, quando torna in onda Le ferie di Fazio sono iniziate al termine della scorsa puntata. Nove stasera – 25 maggio – trasmette una puntata best of con le migliori interviste di Che tempo che fa.

Nel prime time del Nove, stasera 25 maggio 2025, ci sarà ancora Fabio Fazio, ma c’è una novità nella programmazione di Che tempo che fa. Il popolarissimo talk show, infatti, a differenza del solito non sarà trasmesso in presa diretta. Ecco il perché.

Che tempo che fa ha chiuso: cosa va in onda stasera sul Nove (25 maggio)

L’edizione 2024/2025 di Che tempo che fa ha chiuso i battenti domenica scorsa. L’ultima puntata stagionale ha visto sfilare davanti a Fazio l’immancabile parata di vip – da Alessandro Gassmann a Diego Abatantuono, ma anche Concita De Gregorio, Elly Schlein e Renzo Arbore – ed ha chiuso la stagione nel migliore dei modi conquistando l’ottimo share del 9,1%. Da questa settimana, dunque, il conduttore ligure e tutto il cast del programma sono in ferie, ma Nove non rinuncerà ancora a CTCF nel suo prime time domenicale. Stasera, 25 maggio, e nelle prossime domeniche, infatti, l’ammiraglia del gruppo Discovery manderà in onda una puntata ‘best of’ con le migliori interviste della stagione appena giunta al capolinea. Sarà l’occasione giusta quindi per rivedere alcune delle ospitate iconiche di questa edizione, che ha tenuto banco sul Nove dal 6 ottobre 2024 al 18 maggio 2025 confermandosi ancora una volta come il programma di maggior successo del canale.

Che tempo che fa 2025: le interviste più belle di Fazio

Quella appena terminata è stata la seconda stagione di Che tempo che fa sul Nove dopo l’addio alla Rai avvenuto nel 2023. Anche stavolta il talk di Fabio Fazio ha confermato di essere una ‘macchina d’ascolti’, stazionando per tutta l’annata attorno al 9% di share, un dato eccezionale per gli standard del Nove. Il grande successo del programma è dovuto innanzitutto ai super ospiti che – domenica dopo domenica – si avvicendano nello studio di Fazio. Quest’anno hanno partecipato a Che tempo che fa – tra gli altri – le star americane Whoopi Goldberg (due volte) e Richard Gere, ma anche il miliardario Bill Gates, l’ex campione d’atletica Usain Bolt e le stelle della tv italiana Stefano De Martino, Luca Argentero, Luca Zingaretti e Carlo Conti. Una parata di personaggi noti che ora potremo rivedere a Che tempo che fa grazie al ciclo di puntate ‘Best of’ in partenza questa serata.

Quando riparte Che tempo che fa

La stagione è appena terminata e Nove non ha ancora comunicato la data di ripartenza di Che tempo che fa, la cui sosta estiva sarà comunque molto lunga. Il talk di Fazio in genere riapre i battenti nella nuova annata televisiva in leggero ritardo rispetto ai suoi competitor. L’edizione appena conclusiva è partita domenica 6 ottobre 2024, quella precedente domenica 15 ottobre 2023. Lecito ipotizzare, quindi, che la data d’inizio della prossima edizione potrebbe essere quella del 5 ottobre 2025, o al massimo la domenica successiva.

