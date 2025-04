Che Tempo Che Fa, pagelle: Whoopi Goldberg brilla (9), Vanoni offesa (8), Littizzetto azzarda ma non convince (5) Promossi e bocciati della puntata di domenica 13 aprile 2025 dello storico programma della domenica sera guidato da Fabio Fazio

Nuova domenica e nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa e i tanti ospiti di Fabio Fazio, il 13 aprile in diretta in prima serata su Nove.

Come sempre il menù della lunga serata di spettacolo, intrattenimento, approfondimento e riflessione è ricchissimo. Si parte con l’editoriale di Michele Serra con un appello contro i bulli al potere. Poi uno spazio a tu per tu tra Fabio Fazio e il regista Luca Guadagnino. Si è proseguito parlando della fragilità degli adolescenti nello spazio del prof Burioni che ha portato in studio uno psicologo esperto di questo tema. Poi ancora un’intervista di tipo culturale con Walter Veltroni in studio per parlare del suo ultimo libro che racconta la storia di una ragazza impegnata nella Resistenza.

L’ex sindaco di Roma ha poi partecipato al consueto panel sulle notizie della settimana, dibattute insieme anche a Massimo Giannini e Carlo Cottarelli.

Poi, come sempre spazio all’intrattenimento e alle interviste a tu per tu di Fabio Fazio con i suoi grandi ospiti. C’è stato modo di celebrare i 35 anni di carriera di Luciano Ligabue, poi spazio al divertimento e alla comicità con Giorgio Panariello. Ma l’intervista più attesa della puntata di domenica 13 aprile 2025 è stata sicuramente quella che ha visto protagonista la super star Whoopi Goldberg.

Non può mancare ovviamente lo spazio di Luciana Littizzetto con la sua letterina al vetriolo. A chiudere la serata in allegria, ci pensano poi gli ospiti de Il Tavolo: " con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono, Max Giusti, Ale e Franz, Cristina D’Avena; Maria Amelia Monti, Antonio Cornacchione, Giucas Casella e anche Giorgio Panariello.

Scopriamo cosa ci è piaciuto di più e cosa ci è piaciuto di meno di questa lunga serata di interviste e spettacolo con le pagelle di domenica 13 aprile di Che Tempo Che Fa, con la consueta avvertenza che ci occupiamo solo dei momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 13 aprile 2025

Whoopi Goldberg, voto: 9. L’intervista con l’ospite più attesa e prestigiosa inizia non benissimo con Whoopi Goldberg che si accomoda davanti al tavolo-acquario di Fabio Fazio e guarda con molta perplessità la vasca dei pesci con Fazio costretto a spiegare che non si tratta di sushi, ma di pesci che vengono mantenuti e curati. Lei non sembra molto convinta, ma come modo per rompere il ghiaccio è veramente singolare e divertente. Ma la conversazione, iniziata in modo così peculiare, continua in modo brillante, cordiale, tra aneddoti, battute, ironia e autoironia. Una disponibilità e un’apertura incredibile quello della star hollywoodiana che culmina nell’incontro con la collega Luciana Littizzetto, che omaggia di una grande risata quando lei fa una battuta su Papa Francesco vestito da Inti-Illimani. Una grande diva che brilla per simpatia, gentilezza e intelligenza. Una bella scoperta.

La rivolta di Ornella Vanoni, voto: 8. La cantante arriva in studio tremendamente "offesa" perché Fabio Fazio ha definito Luciana Littizzetto, parlando con Whoopi Goldberg, "la nostra star". "E io chi sono?" si chiede con il broncio, poi dice che avrebbe dovuto dire alla star hollywoodiana, parlando dei pesci, che tra questi c’era anche il "suo", "Pistacchio". Dopo di che si vendica chiedendo l’età a Fabio Fazio e quando lui dice: "60", lei prima non capisce e chiede: "70?". "No, 60", precisa lui. E lei affonda: "Così pochi? pensavo di più!" 1-0 e palla al centro.

Giorgio Panariello si commuove con l’età, voto: 7. "L’altro giorno mi sono commosso con Cannavacciuolo, lui ha questo programma in cui va e rifà i ristoranti e c’erano tutte queste persone emozionate e io mi sono commosso, piangevo, ormai ho questo problema". Tra le cose raccontate da Giorgio Panariello durante la sua intervista a tu per tu con Fabio Fazio, il passaggio che fa più ridere riguarda paradossalmente il fatto che il comico toscano è diventato di lacrime facili con l’avanzare dell’età. E fa ridere perché fa un esempio davvero strambo, ma comunque un cambiamento che ce lo fa rimanere ancora più simpatico.

Luciana Littizzetto, la letterina, voto: 5. Questa sera ci fa ridere meno la letterina di Luciana Littizzetto, forse proprio perché la comica scrive la sua epistola più provocatoria di tutta la stagione, che però sembra proprio volare basso. E forse è inevitabile, forse anche voluto visto che prende di mira una frase bassissima, come quella del Presidente U.S.A. Donald Trump che si è permesso di dire che tutti lo chiamano per "baciarmi il c**o". La letterina della comica è dunque indirizzata proprio a quella parte del corpo di Trump dove non batte il sole. Non può, con queste premesse, ovviamente, essere lieve. Un azzardo, riuscito solo in parte, che forse sconta anche il fatto di essere stata proposta subito dopo la luminosa ironia e autoironia di Whoopi Goldberg. Comunque, non la migliore letterina di sempre della comica simbolo di Che Tempo Che Fa, almeno secondo il nostro parere.

