La carrellata di super ospiti di Che Tempo Che Fa non si ferma. Dopo aver avuto in studio Daniel Craig, Fabio Fazio fa un altro colpaccio e questa sera, domenica 6 aprile 2025, avrà nel suo salotto l’uomo più veloce del mondo, il campione Usain Bolt. Oltre al velocista giamaicano, nel talk del canale Nove anche il divulgatore scientifico Alberto Angela e, ovviamente tutti gli ospiti del cast fisso del programma. Torneranno anche stasera, quindi,Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e le facce amiche di Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (6 aprile): Usain Bolt e Alberto Angela

Ancora super ospiti a Che Tempo Che Fa. Nel talk di Fabio Fazio, stasera, ci sarà una leggenda dello sport, il centometrista Usain Bolt. L’atleta più veloce del mondo ha vinto nella sua carriera 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, ed è ancora il detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri (9’’58 e di 19’’19). Il campione, inoltre, è un grande appassionato di musica: nel 2021 ha inciso il suo primo album, ‘Country Yutes’, seguito da alcuni singoli, come il brano ‘This Year‘, rilasciato nel 2025.

Nel salotto del Nove, sempre stasera, anche Alberto Angela. Il divulgatore scientifico è in partenza con la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda su Rai 1 lunedì 7 aprile con una puntata dedicata a Van Gogh. Fazio, dunque, anche stavolta (come già capitato in passato) riesce a soffiare alla Rai la presenza esclusiva di un suo volto amatissimo in procinto di partire con un nuovo programma. Ma la lista di star attese stasera a Che tempo che fa non finisce qui. Parteciperà alla puntata di oggi anche Belen Rodriguez, che in queste settimana sta facendo furore sul sul NOVE con I PanPers alla guida di Only Fun – Comico show, uno dei programmi rivelazione di questa stagione televisiva. Oltre che di tv, però, Fazio ne approfitterà per stuzzicare l’argentina su temi più ‘pepati’ come l’amore, dall’addio a Stefano De Martino fino alle ultime voci che parlano di un nuovo fidanzato misterioso.

Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, lo spazio di Roberto Burioni dedicato alla scienza, l’angolo di Michele Serra, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con il Tavolo e tanto altro. Ma non s

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Max Giusti.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

