Sangiovanni, il ritorno via social ‘scatena’ vip e colleghi. Come sta il cantante dopo la lunga pausa A distanza di un anno dalla pausa che l'ex Amici si era preso, oggi un video ha squarciato il silenzio web. E l'artista ha annunciato anche nuova musica in arrivo.

Il momento di tornare è arrivato. Sangiovanni, vincitore del talent Amici finito nel ‘dimenticatoio’ per un ritiro improvviso, è riapparso finalmente sui social. Aveva deciso di prendersi una pausa, l’anno scorso, dopo un’esperienza stressante a Sanremo, e dopo mesi di pressioni e critiche, legate anche alla fine della relazione con Giulia Stabile. Ora però il giovane talento italiano sembra tornato in gran forma. Ha comunicato ai fan come sta, in un video pubblicato online in compagnia del suo cane. E subito il mondo dello spettacolo gli si è stretto attorno, con commenti di supporto da super-star come Jovanotti, Alessandro Cattelan e Lorella Cuccarini. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Sangiovanni, il ritorno social a un anno dalla crisi

La pausa di riflessione ha funzionato. Sangiovanni si è staccato dai social, dalla musica e dal mondo dello spettacolo. Lo ha fatto per oltre un anno, consapevole di aver bisogno di ricaricare, e forse anche per ricostruire qualcosa di importante dentro sé stesso. Il punto, comunque, è che ora il ragazzo è tornato sulla scena. Lo ha fatto con un annuncio social improvviso, rivolgendosi direttamente ai tantissimi fan che da tempo aspettavano sue notizie.

"Non so da dove iniziare. Ciao raga, come state?", ha esordito Sangiovanni nel suo video social, "io sto bene, sono contento di farvi questo video per dirvelo, sto molto meglio". Poi altri dettagli, legati al futuro della sua carriera in musica: "Sono tornato in studio a fare musica, a scrivere, a cantare, volevo ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo e per tutto l’affetto che ho ricevuto è stato bellissimo, spero di ricambiarlo presto, spero di vedervi, mi mancate veramente tanto. Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo che mi hanno aiutato in questo periodo, anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto. Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci e a stare bene insieme".

La reazione dei colleghi al ritorno di Sangiovanni

Nel primo video, dopo mesi di silenzio, Sangiovanni è apparso sereno e sorridente. E non hanno tardato ad arrivare, sotto il post condiviso dal ragazzo, tantissimi commenti di felicitazioni e supporto dai fan. Così come frasi, o semplici cuori, condivisi da vip e colleghi dell’ex talento di Amici. Hanno risposto Jovanotti, Alessandro Cattelan, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e tantissimi altri. E anche programmi come Mtv Italia e Che Tempo Che Fa, tramite i loro canali ufficiali, si sono uniti alla festa. Insomma, il mondo della musica e dello spettacolo non vede l’ora che Sangiovanni torni a cantare ed emozionare con i suoi pezzi. Ancora più forte, convinto e maturo di prima.

