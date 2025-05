Che Tempo Che Fa, pagelle: Littizzetto commossa per Papa Francesco (8), Saviano struggente (8), Elodie piange chic (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 4 maggio dello storico salotto della domenica sera di Fabio Fazio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nuova domenica, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, in prima serata sul Nove il 4 maggio 2025. Fabio Fazio ha accolto, come di consueto, nello studio dello storico programma della domenica sera, moltissimi ospiti, personaggi autorevoli del mondo della cultura, della scienza, del giornalismo e dello spettacolo. Ad aprire la serata è l’esibizione degli Skunk Anansie, seguita da una piccola chiacchierata di Fazio con Skin.

Poi lo spazio dedicato all’attualità scientifica, con ospiti il prof Burioni del San Raffaele e il prof Alessandro Aiuti. Subito dopo una intensa intervista con Roberto Saviano che, arrivato in studio per presentare il suo nuovo romanzo "L’amore mio non muore", si apre affrontando anche argomenti personale. Segue, il consueto panel sull’attualità e sulle notizie della settimana, con i giornalisti: Nello Scavo, Massimo Giannini, Cecilia Sala.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi una bellissima intervista a Ornella Vanoni, non il solito siparietto, ma una vera e propria conversazione che tocca anche argomenti intimi visto che la cantante questa sera arriva nello studio di Che Tempo Che Fa in veste di scrittrice, presentando il suo libro: "Vincente o perdente". Poi un’inutile intervista all’ex calciatore ormai in pensione, Francesco Totti.

Non può mancare poi anche questa sera, lo spazio di Luciana Littizzetto. E poi spazio alla seconda ospite musicale della serata: Elodie.

A chiudere la puntata, come sempre, l’ampio spazio de Il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: la nuova stella del nuoto italiano Sara Curtis, i commentatori italiani del prossimo Eurovision Song Contest a Basilea, BigMama e Gabriele Corsi; Gigliola Cinquetti, la prima italiana vincitrice dell’Eurovision con "Non ho l’età" nel 1964, brano che fece il giro del mondo con più di 4 milioni di copie vendute; Alessandro Borghese, Elio, e Giucas Casella.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 4 maggio 2025

La solitudine di Roberto Saviano e l’amore come ribellione, voto: 8. L’intervento di Roberto Saviano è davvero molto forte. Lo scrittore arriva per presentare il suo ultimo romanzo, tratto da una vera e fortissima storia d’amore, ma poi riprende i temi, molto personali, che aveva già affrontato nell’intervista di stamattina al Corriere della Sera, riflessioni piuttosto amare e intime. "Sprecare la vita per me, significa aver speso gran parte della tua vita in un’immagine, in un ruolo…che o sei quello o non sei. Qualsiasi scelta tu faccia." dice, ad esempio lo scrittore. "In questo mondo vince chi non ha reputazione in questa società conta se sei virale, non quale sia la qualità del tuo lavoro e ti chiedi, quanto avresti potuto fare altro, quanta altra vita potresti aver avuto facendo scelte diverse. Ed è mia responsabilità, della mia ambizione, sono io che mi sono distrutto la vita, solo che sto cercando di metterla in ordine, per trovare una soluzione". In bocca al lupo.

Littizzetto si emoziona per Papa Francesco, voto:7. Dopo il suo solito lungo spazio comico, anche nella puntata di domenica 4 maggio 2025 di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto conclude con la sua classica letterina. Questa sera però, si emoziona visibilmente, sia all’inizio che alla fine della lettura della missiva che indirizza a Papa Francesco, e il pubblico non può che emozionarsi, altrettanto, con lei.

Elodie piange chic, voto:7. Elodie è l’ultima ospite della serata prima de Il Tavolo, e si esibisce con il suo nuovo singolo, sempre pantera padrona assoluta del palcoscenico. Quando poi si siede per l’intervista con Fabio Fazio però, il clima cambia, l’intervista è veramente divertente e un po’ surreale. Alla fine, Elodie svela anche che piange molto, ma sempre "in modo chic". Molto simpatica.

La memoria selettiva di Ornella Vanoni, voto: 7. Questa sera, lo spazio di Ornella Vanoni è più ampio del solito, e la cantante, che presenta la sua autobiografia "Vincente o Perdente", va a ruota libera, tra ricordi e riflessioni. Dice, per esempio: "Cerco di ricordare solo le cose belle così posso continuare ad amare chi ho amato, altrimenti è un macello". E ancora: "le persone che svaniscono rimangono come emozioni. Ogni tanto quando penso agli amici mi viene una lacrima, anche di più. Perché mi sento sola, sono rimasta solo io, Paoli non esce più". Parla anche del rapporto con il figlio, con qualche rimpianto per aver lavorato molto mentre lui cresceva: "Quando l’infanzia è vissuta in quel modo, non puoi mai recuperare il tempo perso, quei momenti meravigliosi per goderti il tuo bambino, quella parte lì non si recupererà più". Infine, una rivendicazione sindacale in diretta, che si risolve con un "rinnovo di contratto". "Mi sento un po’ precaria, perché non c’è conferma per l’anno prossimo…" dice Vanoni al conduttore. "Vabbè, scrivo: Ornella c’è" "Donne in fiamme, fragili e piene di tenerezze. Ho amato anche più del necessario, ho fatto il dovuto e lo straordinario".

Skunk Anansie, l’audio, voto: 5. Come era successo in precedenza con altri ospiti famosi, anche questa sera, sembra che ci sia qualcosa che non va con l’audio, durante l’esibizione degli Skunk Anansie, con Skin che a un certo punto sembra perdere intonazione per qualche evento tecnico. E’ un’impressione? Certo il risultato non è per niente piacevole. Peccato, perché si trattava comunque di un grande ritorno.

Potrebbe interessarti anche