Che Tempo Che Fa, pagelle: Littizzetto invita Papa Leone (7), Luca Argentero grato (8), Mengoni emozionato (8) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 11 maggio dello storico salotto della domenica sera di Fabio Fazio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nuova domenica sera in compagnia dei tanti ospiti di Fabio Fazio accolti nello studio di Che Tempo Che Fa. In prima serata sul Nove, domenica 11 maggio 2025, abbiamo visto sfilare molti nomi autorevoli della cultura, del giornalismo, del cinema, della tv e della musica, che hanno tutti dialogato con il conduttore, che approfondendo i fatti più importanti dell’attualità, che portando leggerezza alla domenica sera degli spettatori.

La puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 11 maggio 2025 è iniziata con l’intervista allo scrittore Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito, nelle librerie con il saggio "Londra, i luoghi di potere". Segue il consueto editoriale di Michele Serra, si continua poi con lo spazio dedicato all’attualità scientifica, con il prof Burioni e il prof Claudio Bandi, che hanno parlato del caso di Dengue registrato gli scorsi giorni in Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi uno spazio interessantissimo con don Davide Banzato e don Mattia Ferrari che hanno commentato l’elezione di Papa Leone XIV. Segue lo spazio dedicato all’attualità con il panel di giornalisti formato da Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Nello Scavo.

Poi l’ampio si passa allo spazio dedicato ai grandi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. A raccontarsi nelle interviste a Fabio Fazio sono arrivati in studio Luca Argentero che ha ripercorso i suoi 20 anni di carriera, la coppia Enrico Brignano e Flora Canto, reduci dall’esperienza comune in LOL e poi l’attesissimo Marco Mengoni pronto a partire con il suo tour negli stadi. Senza dimenticare, l’immancabile spazio di Luciana Littizzetto.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con "Il Tavolo" con la squadra irresistibile degli immancabili ospiti fissi, composta da: Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Tra gli ospiti della puntata invece, arriveranno al Tavolo: Fabio Rovazzi, Gianluca Torre di Casa a Prima Vista, Carmen Russo; Raul Cremona; Lello Arena; Giucas Casella.

Scopriamo i momenti migliori e quelli che ci hanno convinto meno di questa serata, con le pagelle della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 11 maggio 2025, con la solita precisazione che commentiamo solo i momenti di spettacolo e intrattenimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 11 maggio 2025

Le emozioni di Marco Mengoni, voto: 8. Il cantante, ultimo ospite della parte centrale della puntata, parla di quanto si emozioni sul palco, e quando Fabio Fazio gli fa vedere il video di lui commosso sul palco di San Siro, tornati in studio, sembra ancora più emozionato, e dice che è una questione di istinto animale. Di certo, l’empatia è parte fondamentale del suo successo.

Luca Argentero riconoscente, voto: 8. "Sarò eternamente grato fare un personaggio che entra così nel cuore delle persone. Io tutti i giorni incontro persone che si sono sentite toccate da questo progetto, per me è un privilegio". L’attore arriva nel salotto di Fabio Fazio per celebrare i 20 anni di carriera e quello che spicca di più nella sua intervista è la continua espressione di gratitudine. Inizia con il dire quanto sia grato di aver incontrato un personaggio come Doc, poi svela anche di essere molto grato e orgoglioso di aver scritto una canzone che ha vinto lo Zecchino d’Oro. E infine la cosa per cui è più grato in assoluto:"Io una fortuna c’ho avuto nella vita vera, che è Cristina. Per fare questo lungo percorso, per creare, ci vuole qualcuno che vada nella stessa direzione". Poi conferma il sogno di presentare Sanremo, e Fabio Fazio fa un appello a Carlo Conti.

Enrico Brignano e Flora Canto coppia della risata, voto: 7. Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa di domenica 11 maggio ci sono anche Enrico Brignano e Flora Canto, coppia nella vita, e spesso anche in scena, che raccontano la loro quotidianità a ruota libero, con Fabio Fazio che non riesce a fare nemmeno una domanda, tanto questo racconto è un piccolo show, tra ricordi, battute e scene di vita in famiglia, sempre raccontate al pubblico con ironia e autoironia.

Luciana Littizzetto invita il Papa, voto: 7Nemmeno è stato eletto, che Papa Leone XIV ha già un invito per seguire le orme del suo predecessore, ed essere ospite di Che Tempo Che Fa. L’audacia per inviare via etere l’invito ce l’ha, ovviamente, Luciana Littizzetto, che questa settimana rivolge la sua immancabile letterina al nuovo pontefice. Niente a che vedere con l’emozione della settimana scorsa, quando si era commossa leggendo le parole per Papa Francesco, che comunque ricorda anche tra le righe della lettera al suo successore. Fatto sta che, intanto, la faccia tosta di invitare Papa Leone l’ha avuta. Vedremo se questo Pontefice si rivelerà interessato e aperto al rapporto con i media, anche mainstream, come è stato Bergoglio.

Potrebbe interessarti anche