Che Tempo Che Fa, Fazio si ferma ancora: cosa succede e chi lo rimpiazza stasera Il talk si è preso due settimane di vacanza, ma sul Nove andrà comunque in onda con una puntata Best of, dedicata ai migliori momenti di questa edizione.

Continua la lunga pausa durante le feste di Che Tempo Che Fa. Anche questa sera, domenica 27 aprile 2025, il talk di Fabio Fazio non andrà in onda come di consueto, ma verrà trasmesso una sorta di Best Of del programma, esattamente come è successo la sera della domenica di Pasqua, quando è stato proposto ai telespettatori un medley dei momenti più iconici di Ornella Vanoni, vissuti proprio nel salotto della trasmissione. Un break più che meritato per tutta la squadra di CTCF che, puntata dopo puntata, sta continuando a riscuotere sempre più successo: gli ascolti, infatti, stanno premiando la trasmissione e nell’appuntamento del 13 aprile scorso, ad esempio, ha incollato alla Tv 2.083.000 spettatori, pari al 10,9% di share. Nonostante, però, già da tempo si fosse deciso di non andare in onda per due domeniche consecutive, Fazio e company sono comunque tornati operativi a inizio settimana per omaggiare Papa Francesco, venuto a mancare il lunedì di Pasquetta, trasmettendo per l’occasione parti delle interviste che il Santo Padre aveva rilasciato alla trasmissione.

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni di oggi (27 aprile): in onda ancora un Best Of

Proprio come è accaduto nel giorno di Pasqua, anche questa domenica Che Tempo Che Fa va in onda con una puntata Best Of, dedicata ai migliori momenti di questa edizione oltre, ovviamente, alle ospitate e alle interviste più importanti. E in effetti di grandi nomi questa stagione ne ha visti parecchi: dagli italianissimi Marcella Bella, Rose Villain, Carlo Verdone, Gerry Scotti, gli Chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, Cristian De Sica, Lillo, Max Pezzali, Belen, Antonella Clerici, Olly, Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi, fino agli internazionali Adrien Brody, Daniel Craig, Woopy Goldberg e Usain Bolt e tanti altri. Questa sera, quindi, sarà un modo per rivedere alcuni di questi personaggi, e alcune delle scene più coinvolgenti vissute insieme a Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto, e tutta la comitiva dell’iconico Tavolo.

Che Tempo che Fa, quando torna in onda

La pausa di Che Tempo Che Fa è momentanea e, dopo queste due settimane di meritate ferie, il talk di Canale Nove tornerà infatti in prima serata, come sempre alle ore 19.30 circa, a partire dalla prossima domenica 4 maggio 2025. Nove ancora non ha comunicato la data della chiusura del programma di Fazio, che dovrebbe restare in video non oltre il mese di maggio così come successo nelle scorse stagioni.

