Stop a Che tempo che fa sul Nove, programmazione stravolta: perché Fabio Fazio non va in onda Oggi, domenica 20 aprile 2025, salterà il consueto appuntamento in diretta con il talk show: perché, quando tornerà e cosa andrà in onda al suo posto.

Che Tempo che Fa, l’amato talk show di canale Nove condotto da Fabio Fazio con Filippa Lägerback e Luciana Litizzetto, si prenderà una piccola pausa e questa sera, domenica 20 aprile 2025, non andrà in onda con la sua consueta puntata in diretta. Nulla di cui preoccuparsi per i tantissimi fan del programma, ma solo una vacanza in occasione delle feste di Pasqua. Scopriamo tutti i dettagli: quando tornerà CTCF e cosa andrà in onda al suo posto.

Che Tempo che Fa si prende una pausa: cosa vedremo al suo posto

Ebbene sì, questa sera domenica 20 aprile 2025, la puntata in diretta di Che Tempo Che Fa non andrà in onda. Nel giorno di Pasqua gli addetti ai lavori hanno infatti deciso di prendersi una pausa, un po’ di meritato riposo per festeggiare con le famiglie tra pranzi, colombe e uova di Pasqua. Per i fan del noto talk show di canale Nove c’è però una buona notizia: al posto della puntata in diretta, questa sera verrà trasmesso a partire dalle ore 21.30 circa un "Best Of" con il meglio dell’ultima stagione di Che Tempo Che Fa.

Questo significa che, anche a Pasqua, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lägerback e i tantissimi ospiti del programma ci terranno comunque compagnia. Questa sera avremo infatti modo di rivedere e rivivere le ospitate e le interviste più importanti della stagione. Ricordiamo infatti che negli ultimi mesi il salotto di Fabio Fazio ha avuto ospiti nostrani come Marcella Bella, Rose Villain, Carlo Verdone, Gerry Scotti, gli Chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, Cristian De Sica, Lillo, Max Pezzali, Belen, Antonella Clerici e tantissimi altri volti noti dello spettacolo italiano. Ma è doveroso ricordare anche gli ospiti internazionali del calibro di Adrien Brody, Daniel Craig, Woopy Goldberg e Usain Bolt. Questa sera potremo quindi assistere di nuovo ad alcune di queste coinvolgenti interviste.

Che Tempo che Fa, quando torna

Ma come abbiamo detto, quella di Che Tempo Che Fa sarà solo una pausa momentanea in occasione delle feste pasquali. Un paio di settimane di riposo prima di tornare con nuove interviste e ospiti inediti. Il talk di Canale Nove, con tutti i suoi iconici protagonisti, tornerà infatti in prima serata, come sempre alle ore 19.30 circa, a partire dalla prossima domenica 4 maggio 2025. Nel frattempo, non rimane che godersi tutto il meglio dell’ultima stagione in compagnia di parenti e amici dopo una domenica pasquale all’insegna del buon cibo e del cioccolato. Un appuntamento veramente imperdibile.

