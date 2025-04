Belen sgrida Fabio Fazio per una gaffe su suo nonno: "Da te non me l’aspettavo". Lui si scusa ma fa peggio Un momento imbarazzante in diretta a Che Tempo Che Fa: la battuta fuori luogo del conduttore porta alla pronta reazione della showgirl, che risponde a tono.

Un’intervista che doveva essere leggera e divertente si è trasformata in un botta e risposta pungente, con Belen Rodriguez che non ha nascosto un ironico fastidio per una battuta di Fabio Fazio. Tutto è accaduto durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, dove la showgirl argentina era ospite per raccontare i suoi ultimi progetti professionali e qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Che tempo che fa: la gaffe di Fabio Fazio con Belen

Il momento di tensione è nato quando si è parlato della passione di Belen per Bud Spencer e Terence Hill, due icone della comicità italiana. A proposito del nuovo programma che la Rodriguez conduce su Nove, Onlyfun, Fazio ha chiesto: "È vero che sei una fan di Bud Spencer e Terence Hill?". Lei ha risposto con naturalezza: "Sì, li guardava mio nonno". È a quel punto che il conduttore ha provato a scherzare: "Tuo nonno, che ha la mia età, immagino". La risposta di Belen non si è fatta attendere: "No, in realtà è in cielo", ha detto, gelando lo studio. Ma Fazio, cercando di sdrammatizzare con autoironia, ha aggiunto: "Beh, poco ci manca". Una battuta che, seppur detta con leggerezza, ha colpito nel vivo la showgirl, che ha replicato con tono serio ma pungente: "Fazio, da te non me lo aspettavo. Hai fatto una figura… Avreste dovuto mettere in conto che mio nonno poteva essere mancato".

Le scuse di Fazio e la risposta di Belen Rodriguez

Il conduttore, visibilmente imbarazzato, ha subito provato a correggere il tiro: "Intendevo dire che ho 60 anni. Comunque non voglio essere scortese, ti chiedo scusa". Ma non contento, ha cercato di chiudere il momento con un’altra battuta: "Dì la verità. Tu hai guardato me e ti è venuto in mente tuo nonno". A quel punto Belen ha sorriso, lasciando intendere che la tensione fosse ormai passata: "Stai facendo tutto da solo".

La vita da single di Belen

Al di là della gaffe, l’intervista ha offerto anche spunti interessanti sulla vita privata della showgirl. Belen ha raccontato di attraversare una fase di cambiamento importante, rivelando: "Sono single per la prima volta dopo 20 anni, ho cambiato rete, ho tagliato i capelli, e ho anche compiuto 40 anni… E sì sto molto bene". Una dichiarazione che ha messo a tacere le voci di un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, alimentate nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni.

Che Tempo Che fa: il siparietto sulla farfallina

Infine, come da tradizione, non è mancato un momento più leggero. Fazio ha mostrato l’immagine iconica della famosa farfallina tatuata che rese celebre Belen durante il Festival di Sanremo. La showgirl ha scherzato con disinvoltura: "La farfallina? Io la vedo tutti i giorni, la saluto, la lavo, ogni tanto le faccio lo scrub…". Poi, in un momento di ilarità, è salita sul bancone di Che tempo che fa, imitandone la classica posa di Luciana Littizzetto, ma in una versione meno ironica e forse più seducente.

