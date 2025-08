Charles Leclerc, chi è la fidanzata Alexandra Saint Mleux e perché è famosa (anche grazie a Grace Kelly) Alexandra Saint Mleux, 22 anni, è la fidanzata del pilota Ferrari Charles Leclerc: appassionata d’arte, bellissima e sempre più icona di stile nei paddock di Formula 1.

Charles Leclerc è uno dei giovani piloti più talentuosi e promettenti della Formula 1, nonché una delle stelle della Ferrari insieme a Lewis Hamilton. Oltre alle sue straordinarie performance in pista, il 27enne pilota monegasco – che quest’oggi scatterà dalla pole position nel GP d’Ungheria – cattura l’attenzione anche per la sua vita privata, in particolare per la relazione con la fidanzata Alexandra Saint Mleux, giovane studentessa e icona di stile che lo accompagna nei circuiti e negli eventi più esclusivi. Scopriamo chi è e cosa fa la compagna del pilota del ‘Cavallino Rampante’.

Alexandra Saint Mleux, chi è la fidanzata di Charles Leclerc: età, origini, che lavoro fa, Instagram

Alexandra Saint Mleux è nata il 19 giugno 2002 in Italia, ma è cresciuta nel Principato di Monaco. Ha origini argentine e francesi da parte di padre e messicane da parte di madre. Ha studiato presso L’École du Louvre, dove si è specializzata in Storia dell’Arte concentrandosi sul XX secolo. Ha quindi avviato una carriera che l’ha vista lavorare come assistente presso la casa d’aste Hotel Des Ventes De Monte-Carlo e collaborare nelle relazioni pubbliche della Monaco Art Week.

Sul suo profilo Instagram, aperto appena un anno fa (luglio 2024) conta già un seguito di oltre 2.2 milioni di follower (tra cui Chiara Ferragni e Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner), mentre su Tik Tok ne conta 1,6 milioni. Questo enorme seguito l’ha resa la compagna di un pilota di F1 più seguita sui social media. Recentemente, infatti, è riuscita a superare la brasiliana Kelly Piquet, fidanzata del pilota olandese Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1. Per quanto popolare sui social, Alexandra resta lontanissima dai numeri di Leclerc: il pilota Ferrari, infatti, su Instagram ha quasi 20 milioni di follower (e 4 milioni su Tiktok).

Sui social Alexandra alterna contenuti legati al mondo dell’arte — condividendo opere, esposizioni e approfondimenti — a scatti che raccontano il suo lifestyle da ‘it girl’, tra look sofisticati e momenti mondani. Una delle sue passioni è anche la moda: spesso le sue scelte stilistiche si ispirano a icone come Grace Kelly, di cui ricalca l’eleganza sobria e raffinata. Qualche settimana fa ha stupito tutti con un abito blu ispirato a quello indossato dall’attrice e moglie di Ranieri di Monaco nel film del 1955 "Caccia al ladro", indossato al Gala della Croce Rossa di Monaco.

Charles Leclerc e Alexandra, una coppia discreta

Alexandra Saint Mleux e Charles Leclerc sono usciti allo scoperto nel 2023 a Wimbledon, quando la coppia è apparsa insieme in tribuna ufficializzando la rellalzione. Da allora, Alexandra è diventata presenza fissa nei momenti importanti del pilota della Ferrari: dalle piste di Formula 1 ai grandi eventi mondani. Nonostante questo, la coppia mantiene una certa riservatezza, evitando esibizioni eccessive sui social e preferendo mostrarsi insieme solo in occasioni significative. Tra i momenti più pubblici, spiccano le loro apparizioni a Wimbledon e al concerto di Taylor Swift a Milano, senza dimenticare la frequente presenza di Alexandra nel paddock della Ferrari, spesso accompagnata dal loro cane Leo.

Alexandra Saint Mleux, un’icona di stile nel mondo della Formula 1

Alexandra Saint Mleux non è solo la fidanzata di uno dei piloti più amati del Circus della Formula Uno, ma una vera e propria icona di stile nel mondo del motorsport. I suoi outfit, sempre curati e studiati nei dettagli, sono seguiti con attenzione dai fan e dagli esperti di moda. Account dedicati alla sua evoluzione stilistica su Instagram raccolgono decine di migliaia di follower, attratti dalla sua capacità di coniugare eleganza e modernità. Dai look firmati Nina Ricci durante eventi esclusivi, agli abiti da sogno indossati al Gran Premio di Monaco e alle vacanze, Alexandra è ormai un punto di riferimento per chi segue la moda nel paddock e oltre.

Le ex fidanzate di Charles Leclerc: da Giada Gianni a Charlotte Siné

Prima di Alexandra Saint Mleux, Charles Leclerc ha avuto due relazioni importanti che hanno segnato la sua vita fuori dalla pista.

Giada Gianni è stata la sua prima fidanzata pubblica. Originaria di Napoli ma cresciuta a Monaco, ha accompagnato Leclerc nei primissimi anni della sua carriera da pilota fino al 2019, quando i due hanno deciso di separarsi senza spiegare pubblicamente i motivi della rottura.

è stata la sua prima fidanzata pubblica. Originaria di Napoli ma cresciuta a Monaco, ha accompagnato Leclerc nei primissimi anni della sua carriera da pilota fino al 2019, quando i due hanno deciso di separarsi senza spiegare pubblicamente i motivi della rottura. Charlotte Siné, architetta monegasca, ha condiviso con Charles una relazione di circa tre anni, dal 2019 al 2022; ma la loro conoscenza risale a molti anni prima, essendo cresciuti praticamente insieme nel Principato di Monaco. La loro storia d’amore, seppur terminata, si è conclusa nel rispetto e nella serenità, con Charles che su Instagram scrisse: «Charlotte e io abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione, rimaniamo buoni amici. Abbiamo condiviso momenti grandiosi, lei è e per sempre rimarrà una persona speciale per me».

