Alexandra di Hannover, la figlia di Carolina di Monaco 'asfaltata' via social (per 'colpa' di un abito a fiori) La figlia di Carolina di Monaco è stata criticata online per una scelta di moda rivedibile. Tanti i commenti poco gentili del web. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Solita ondata di odio social, ma stavolta a subirne le conseguenze è l’innocente Alexandra di Hannover, ultimamente molto criticata per le sue scelte di abbigliamento. La figlia di Carolina di Monaco sta passando un’estate all’insegna del glamour, tra party di brand esclusivi e balli parigini, ed è stata ‘punzecchiata’ di recente, per la scelta di un abito a fiori considerato fin troppo ‘dimesso’. Non giova poi il fatto che la sorella di Alexandra, cioè Charlotte Casiraghi, sia una vera icona della moda, nonché brand ambassador di Chanel. E che la cognata Beatrice Borromeo sia anche lei ambasciatrice di Dior. Vediamo qui sotto tutti gli altri dettagli della storia.

Alexandra di Hannover, l’attacco social alla figlia di Carolina di Monaco

Spesso defilata, ma non priva di classe, Alexandra di Hannover è finita al centro del dibattito social per una scelta poco condivisa. Era stata invitata al party di Parfums de Marly, marchio esclusivo di profumi che ha come slogan "À Nul Autre Pareil", cioè "niente è comparabile". Un’occasione importante per brillare, per Alexandra, che però ha lasciato il pubblico social con l’amaro in bocca quando le foto dell’evento sono state diffuse online.

Nelle immagini, la figlia di Carolina di Monaco indossa un abito a fiori che pare dimesso. Un vestito a mezze maniche, lungo fino al ginocchio, che ha pure forme morbide e una fantasia floreale non proprio convincente. In più, agli esperti di moda non è piaciuto affatto l’abbinamento con le elegantissime calzature slingback di Roger Vivier, tra i brand francesi più apprezzati. Che contrastavano a detta di molti con l’aspetto trasandato dell’abito. E insomma, in men che non si dica sono piovute critiche su critiche online.

Le critiche del web al vestito di Alexandra di Hannover

"Sinceramente il vestito non è un granché", ha detto un’utente a proposito della scelta di Alexandra. Ma altri hanno aggiunto commenti ancora più acidi: "Qualcuno che mostri a questa giovane donna come vestirsi"; "Tutto brutto". E c’è pure chi, di fronte alle forme ampie dell’abito della giovane Hannover, ha ipotizzato: "Sei incinta?".

Ma per fortuna sono emerse anche reazioni positive. "Adoro le sue scarpe", ha scritto una fan. E ancora: "Così chic"; "Che meraviglia". Certo è che le scelte di abito non dovrebbero scatenare, in teoria, tanto astio. Eppure i social continuano ad essere luoghi pieni di gente dall’animo invidioso, con odio da vendere. Anche se la ‘vittima’ in questione è una giovane ragazza che ha solo deciso di vestirsi secondo il proprio gusto.

