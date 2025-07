Chiara Ferragni, il dettaglio (choc) sul possibile ritorno di fiamma con Provera. Cosa avrebbe chiesto l'influencer L'influencer ex di Fedez si sarebbe di nuovo avvicinata all'imprenditore, dopo un lungo periodo in cui i due avevano preso strade diverse. Ecco tutti i particolari.

Nelle ultime ore ha preso piede un rumor clamoroso, a proposito della ‘regina’ delle influencer Chiara Ferragni. Stando infatti a quanto scritto dal giornalista Gabriele Parpiglia, l’ex moglie di Fedez si sarebbe riavvicinata a Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore che aveva frequentato a lungo, salvo poi chiudere (per motivi mai davvero compresi). Insomma, adesso la Ferragni potrebbe aver fatto una decisa marcia indietro, con l’intenzione, aggiunge sempre l’autore dello scoop, di proporre forse a Provera un’evoluzione importante per il loro rapporto. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Chiara Ferragni, l’indiscrezione sul ritorno di fiamma con Tronchetti Provera

La coppia Ferragni-Provera, nata dopo i mesi tribolati della separazione da Fedez – e in mezzo c’era anche il Pandoro-Gate – si era sciolta come neve al sole la scorsa primavere. E si vociferava che lui, erede della famiglia Pirelli, fosse tornato di corsa dall’ex moglie. Ma adesso la situazione pare essersi ribaltata, almeno stando a quanto scrive Gabriele Parpiglia all’interno della sua newsletter. Il giornalista ha infatti affermato che Provera non avrebbe riallacciato in realtà i rapporti con l’ex Nicole Moellhausen. Che invece si sarebbe già rifatta una vita con un nuovo compagno.

Ma il vero scoop riguarda il possibile ritorno di fiamma con la Ferragni. "La passione tra i due è riesplosa ufficialmente", ha scritto Parpiglia, "prima con incontri in gran segreto a Forte dei Marmi e adesso, proprio mentre stiamo dando questa notizia, con un weekend sul lago di Como che lei ha voluto certificare con una sua foto must, ovvero il letto disfatto". E le notizie clamorose non finiscono qui.

La richiesta di Chiara Ferragni a Tronchetti Provera

Infatti sempre secondo Gabriele Parpiglia, Chiara Ferragni sarebbe anche andata oltre. Arrivando a proporre a Provera di allargare finalmente la famiglia. "A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia", ha aggiunto il giornalista, "anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera. Il desiderio si avvererà?". Resta tuttavia da verificare quanto affermato da Parpiglia nella sua newsletter. Perché al momento, al di là di queste voci, non esistono prove concrete. Certo, la ripresa dell’amore tra Ferragni e Tronchetti Provera sarebbe una splendida notizia per l’influencer. Ma prima di darla per certa, occorre attendere dettagli nuovi.

Resta infine l’incognita della famiglia di Giovanni, a quanto pare ‘allergica’ all’idea di un rapporto tra il figlio e la fashion blogger. Il ‘clan’ dei Provera non è avvezzo, infatti, a farsi pubblicità, o a finire per caso su copertine di rotocalchi. Mentre un consolidamento di questa storia d’amore porterebbe proprio a questo: gossip continui, avvistamenti, supposizioni. Una vita difficile. Che il giovane rampollo dovrà scegliere, eventualmente, a suo rischio e pericolo.

