Lewis Hamilton, vita privata: la nuova fidanzata (famosa), la fuga da Sofía Vergara e la scelta radicale sui figli La carriera da latin lover di Lewis Hamilton: le voci di flirt con la cantante Raye e tutte le ex fidanzate famosissime.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Lewis Hamilton torna a far parlare di sé, questa volta non per una pole position o un sorpasso da brivido in pista, ma per questioni legate al gossip. Il campione di Formula 1, da quest’anno al volante della Ferrari, sarebbe legato alla cantante britannica Raye, come suggeriscono numerosi indizi emersi durante l’estate. Dopo un presunto flirt con Sofía Vergara, oggi i riflettori sono puntati su questa nuova (presunta) fidanzata, che potrebbe segnare una svolta nella vita privata del pilota.

Lewis Hamilton, chi è la presunta nuova fidanzata Raye

Classe 1997, originaria di Londra, Raye – all’anagrafe Rachel Keen – è una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale britannico. Dopo anni da autrice per artisti del calibro di Beyoncé, Charli XCX e John Legend, ha conquistato la scena con il suo album "My 21st Century Blues", che le è valso sei Brit Awards nel 2024 e l’appellativo in patria di erede di Amy Winehouse. Oltre al talento, Raye sembra aver catturato anche l’attenzione di Lewis Hamilton. Secondo quanto riportato dal MailOnline, la cantante è stata avvistata nel paddock Ferrari durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, evento in cui ha anche tenuto un applauditissimo concerto. I due sarebbero apparsi in grande sintonia e, secondo alcuni presenti, Hamilton avrebbe assistito allo show dal lato del palco, con lo sguardo fisso su di lei. Non è la prima volta che Hamilton e Raye compaiono insieme in pubblico: già nel 2023 erano stati fotografati a eventi mondani, tra cui il Met Gala. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma gli indizi fanno pensare a una tenera frequentazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il flirt (fugace) con l’attrice Sofía Vergara

Solo pochi mesi fa, il nome di Lewis Hamilton era stato accostato a quello di Sofía Vergara, attrice e star della serie Tv "Modern Family". I due erano stati paparazzati a New York durante un pranzo che, secondo i tabloid inglesi (solitamente bene informati), lasciava intendere ben più di una semplice amicizia. Tuttavia, quella che sembrava una storia promettente si sarebbe conclusa in un flirt fugace. A quanto pare sarebbe stato Hamilton a decidere di troncare sul nascere la frequentazione. Sofia Vergara, reduce dal divorzio con Joe Manganiello, cercava una frequentazione più stabile, il pilota invece non era pronto a impegnarsi seriamente perché deciso a concentrarsi totalmente sulla sua nuova avventura in Ferrari. Pare che l’attrice, delusa, abbia continuato a cercarlo, ma senza successo.

Lewis Hamilton, le ex storiche: da Nicole Scherzinger a Rihanna

Lewis Hamilton, classe 1985, oltre che per i successi in pista (ha vinto 7 titoli Mondiali di Formula 1, record condiviso con Michael Schumacher) è noto anche per una lunga serie di relazioni con donne famose. La storia più lunga e chiacchierata è stata quella con Nicole Scherzinger, cantante delle Pussycat Dolls, durata tra alti e bassi dal 2007 al 2015. I due sono stati una delle coppie più celebri dello showbiz internazionale, ma alla fine hanno deciso di prendere strade diverse. Negli anni successivi, il compagno di squadra di Charles Leclerc è stato accostato a Rihanna, Naomi Campbell, Barbara Palvin e Winnie Harlow, tra le altre. Spesso, però, le sue frequentazioni non sono mai state confermate ufficialmente, lasciando sempre un alone di mistero intorno alla sua vita privata. Nonostante la fama da ‘latin lover’ e la lunga lista di ex celebri, Hamilton non si è mai sposato e non ha figli.

Hamilton, la scelta sulla vita privata: "Niente figli" (per ora)

Poche settimane fa, il ferrarista ha svelato il motivo che finora l’ha spinto a restare single e non avere figli (per ora), legato al suo lavoro di pilota di Formula 1: "Quando guardo gli altri piloti mi chiedo come riescano a gestire tutto: alcuni sono sposati, altri hanno figli o una compagna. Anch’io l’ho fatto in passato, ma ho deciso di dedicarmi totalmente a questo lavoro perché il tempo a disposizione non è così lungo come sembra". Poi ha aggiunto: "Dopo la F1 avrò la libertà di scegliere come vivere e potrò occuparmi di ciò che oggi lascio in secondo piano". Forse, però, l’affascinante cantante Raye potrebbe avergli fatto cambiare idea.

Potrebbe interessarti anche