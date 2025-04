Caso Affari Tuoi, Striscia la Notizia chiama in causa Mia Ceran e Tv Talk: cosa succede Stasera il Tg Satrico intervisterà la conduttrice di Tv Talk chiedendo di indagare sul caso Affari Tuoi: sarebbe il primo programma Rai a riprendere la polemica di Striscia.

Striscia la Notizia non molla la presa su Affari Tuoi. Nella puntata in onda stasera, venerdì 4 aprile 2025, il TG satirico di Canale 5 dedicherà un nuovo servizio al gioco dei pacchi di Rai 1, che da settimane è finito nel mirino della redazione di Antonio Ricci per presunte ‘stranezze’ nelle dinamiche del programma condotto da Stefano De Martino. Ecco cosa vedremo.

Caso Affari Tuoi, Striscia la Notizia chiama in causa Mia Ceran

Sono giorni ormai che Striscia ‘bombarda’ Affari Tuoi con una serie di servizi volta a mettere in discussione ‘l’aleatorietà’ che da sempre è il marchio distintivo dello show. Con servizi pungenti, testimonianze di insider e pareri di esperti statistici, il programma di Canale 5 è riuscito nell’impresa di puntare i riflettori mediatici sul gioco dei pacchi e sul suo funzionamento, arrivando anche a genere repliche (più o meno velate) da parte del conduttore Stefano De Martino e del ‘Dottore’ (alias Pasquale Romano), il dues ex machina che decide la strategia del ‘banco’ contro i concorrenti. I servizi di Striscia hanno anche attivato il Codacons che, proprio dopo l’inchiesta del tg satirico, ha presentato un esposto ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma riguardo a una "dubbia condotta" del programma di Rai 1.

Non contenta, però, nella puntata di stasera l’inviata Rajae chiamerà in causa anche TvTalk, lo storico programma di Rai 3 che ogni sabato commenti fatti e personaggi della tv, chiedendo alla conduttrice Mia Ceran di occuparsi del caso Affari Tuoi: "Come mai non avete ancora parlato di Affari Tuoi?", ha chiesto l’inviata. "Lo faremo assolutamente se lo riterremo opportuno. Stiamo seguendo la vicenda e non escludo che potremmo parlarne. Lo valuteremo insieme agli autori", ha risposto Mia Ceran, che poi ha aggiunto: "Non c’è nessun pregiudizio. Sono tantissimi gli argomenti che abbiamo". Rajae, poi, farà notare alla giornalista che nell’ultima puntata di Tv Talk hanno deciso di dare spazio alla caduta (finta) di Gerry Scotti a Striscia la notizia, ironizzando sulla scala di priorità delle notizie in essere nel talk della terza rete.

Tv Talk, analisi e commenti sulla televisione

Tv Talk è uno dei format storici di Rai 3. Si tratta di un magazine settimanale (in onda ogni sabato alle ore 15) che analizza i programmi televisivi, gli ascolti e i segreti del dietro le quinte. In onda dal 2005, è stato ideato e condotto fino al 25 maggio 2024 dal giornalista Massimo Bernardini, che dallo scorso autunno ha deciso di passare la mano per motivi d’età e per la voglia di godersi la famiglia. Al suo posto è subentrata in conduzione Mia Ceran, classe 1986, una delle conduttrici under 40 più amate e preparate della tv pubblica.

