Affari Tuoi, nuovo affondo di Striscia la Notizia. L’appello dei telespettatori a Stefano De Martino Nel programma in versione ridotta per la Coppa Italia di stasera sarà trasmessa una puntata sul parere del pubblico del programma di Stefano De Martino.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Stasera, 2 aprile, prima del match di Coppa Italia tra Milan e Inter andrà in onda alle 20:30 Striscia la Notizina, la versione ridotta del tg satirico di Antonio Ricci che tornerà a parlare dei pacchi di Affari Tuoi, programma condotto da Stefano De Martino. Secondo alcuni telespettatori ci sarebbero delle anomalie che sono state messe sotto la lente d’ingradimento proprio da Striscia la Notizia.

Affari Tuoi nell’occhio del ciclone, il servizio di Striscia la notizia

Striscia la Notizia da giorni ha gli occhi puntati sul programma dell’access prime time di Rai 1. Nel programma dei pacchi di Stefano De Martino secondo le supposizioni del tg satirico di Antonio Ricci sarebbero necessarie le informazioni che gli autori acquisiscono quando selezionano i concorrenti. Tali informazioni come quelle sui numeri fortunati dei pacchisti verrebbero usate per far arrivare i pacchi più ricchi alla fine della puntata. Per supportare questa tesi gli autori di Striscia presentano un esame dettagliato di come sono andate alcune vincite di vari concorrenti esaminate da professori universitari di facoltà di matematica e statistica. Dunque l’aleatorietà del gioco sarebbe messa in discussione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa pensano i telespettatori del programma di Stefano De Martino

Dopo aver raccolto i vari dati dai professori di economia, statistica e matematica e aver sentito anche Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, l’inviata di Striscia la Notizia Rajae è andata a Milano a chiedere il parere di alcuni telespettatori di Affari Tuoi in un mercato. Una donna ha fatto un appello a de Martino: "Devi essere anche tu onesto sul gioco dei pacchi, perché tu ci metti la faccia". Poi ci sono state anche altre opinioni di varie persone intervistate e c’è chi ha sostenuto: "Non esiste il caso, perché è tutto programmato", oppure "Non è fortuna se c’è un budget da rispettare" e ancora: "I pacchi rossi ci sono sempre. Chissà com’è…". Nonostante queste supposizioni sulla trasmissione di Rai 1 che da giorni sono state espresse dal tg satirico di Antonio Ricci la Rai ha sempre spiegato anche in altre occasioni come andrebbero le cose. L’iter del programma di Affari Tuoi e il regolamento sono del tutto trasparenti ed è tutto affidato proprio all’aleatorietà del gioco, tanto discussa invece da Striscia e non solo.

Potrebbe interessarti anche