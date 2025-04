Affari Tuoi, Striscia torna all'attacco: "I numeri fortunati per spettacolarizzare la puntata" Il Tg satirico torna a bomba sul game show di Rai 1 e punta il dito ancora sui numeri preferiti dei concorrenti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Striscia la Notizia non molla la presa e continua a seminare dubbi su presunte irregolarità, e stratagemmi per alzare lo share, ad Affari Tuoi. Da mesi, ormai, il Tg satirico di Antonio Ricci lancia servizi sul game show di Rai 1: uno tra tanti riguarda gli ormai famosissimi numeri fortunati dei concorrenti, legati quasi sempre a persone care o ricordi importanti della loro vita. Già in passato il programma di Canale 5 aveva svelato come la produzione fosse a conoscenza sin dai provini di questi numeri: "Durante la pre-intervista, i numeri preferiti venivano annotati su un fogliettino in ordine di importanza", aveva svelato Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ai microfoni dell’inviato Rajae, aggiungendo: "Questo ‘pizzino’ girava prima nella stanza dove i pacchi vengono abbinati ai premi e poi finiva nella postazione del Dottore". Nella puntata di ieri sera, giovedì 24 aprile 2025, poi, Striscia è tornata a bomba sull’argomento, con nuovi dettagli.

Striscia la Notizia, nuove accuse ad Affari Tuoi sui numeri ‘fortunati’

Ieri sera Striscia è tornata a occuparsi di Affari Tuoi, dopo l’ennesima segnalazione di un telespettatore del game show. L’inviato Rajae ha provato, quindi, ad analizzare una puntata "molto strana", quella del 17 maggio 2024, quando alla conduzione del gioco c’era ancora Amadeus. Protagonista della serata fu Luca Sartori proveniente da Verla, un paesino della Val di Cembra (Trento). "Anche lui ha dei numeri ai quali è affezionato", spiegano a Striscia – "il 4 legato alla sua figlia più piccola che gli ha sempre consigliato di prendere quel pacco (in quanto lei è nata il 22 marzo e 2+2 fa 4) e il 7". Quest’ultimo numero, è legato a fatti goliardici del concorrente, ma con il tempo è stato legato anche a tutti i suoi parenti che, oltretutto, sono proprio 7.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per il Tg satirico, quella puntata è l’ennesima prova di come i numeri fortunati, appresi dagli autori del programma durante i provini, vengano utilizzati per rendere spettacolare la puntata, e magari alzare anche lo share. Infatti, nel finale arrivano i due pacchi rossi con i numeri speciali per il concorrente: il 4, legato alla figlia, con all’interno 75.000 euro, e il famoso 7, con dentro il premio più alto da 300.000 euro, che ‘Luca 7’, questo il soprannome ufficiale per tutti gli amici e conoscenti del concorrente, vince.

Potrebbe interessarti anche