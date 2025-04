Affari Tuoi, il ‘Dottore’ conosce i numeri preferiti dei pacchisti? Continua l’inchiesta di Striscia sullo show di De Martino Il tg satirico di Antonio Ricci prosegue la sua crociata contro il programma dominatore dell’access prime time di Rai 1: emergono nuovi dettagli sui colloqui

Affari Tuoi continua a tenere incollati milioni (spesso e volentieri più di 6) di spettatori appassionati davanti allo schermo, ma anche ad attirare l’attenzione dei più dubbiosi. Ormai da qualche giorno, infatti, Striscia la Notizia sta portando avanti un’inchiesta sul game show condotto da Stefano De Martino e dominatore dell’access prime time degli ascolti tv (dove sistematicamente travolge proprio il tg satirico di Antonio Ricci). Dopo avere messo sotto la lente d’ingrandimento l’aleatorietà del programma, nella puntata di ieri giovedì 3 aprile sono emersi nuovi dettagli legati ai colloqui con i concorrenti di Affari Tuoi. Scopriamo cos’è successo.

Affari Tuoi, i numeri fortunati dei ‘pacchisti’: prosegue l’inchiesta di Striscia la Notizia

A poche ore da una sorta di replica alle accuse da parte del ‘Dottore’ di Affari Tuoi Pasquale Romano (che ha ribadito la trasparenza del suo programma, oltre a rivelare di essere al lavoro su un nuovo show), Striscia la Notizia è tornato alla carica e a parlare della trasmissione di punta dell’access prime di Rai 1. Dopo avere puntato il dito contro la solo presunta aleatorietà del programma, infatti, il tg satirico di Antonio Ricci ha proseguito l’inchiesta sul game show di Stefano De Martino. L’inviato Rajae è tornato a intervistare Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ottenendo nuovi dettagli sui colloqui del team di Affari Tuoi con i concorrenti. "Durante la pre-intervista, i numeri preferiti venivano annotati su un fogliettino in ordine di importanza" ha svelato Dona, aggiungendo: "Questo ‘pizzino’ girava prima nella stanza dove i pacchi vengono abbinati ai premi e poi finiva nella postazione del Dottore".

Il ruolo del ‘Dottore’ e le situazioni economiche dei concorrenti

Il ‘Dottore’, però, sarebbe venuto a conoscenza di altre importanti informazioni riguardanti i ‘pacchisti’ di Affari Tuoi per gestire al meglio il gioco e non solo. "Si raccoglievano informazioni come le necessità economiche: se avevano debiti, un mutuo da estinguere, oppure se volevano aprire un’attività imprenditoriale. Sono informazioni preziosissime per il ‘Dottore’ perché sa esattamente con quanti soldi può interrompere il gioco". L’esempio di Dona è più che chiaro e spiegherebbe anche la spinosa questione del budget, finita proprio nel mirino di Striscia negli ultimi giorni (indagando soprattutto nell’era Max Giusti): "Se si sa che il concorrente ha nel pacco 300.000 euro, il ‘Dottore’ sa esattamente qual è l’offerta con la quale si può interrompere il gioco e quindi risparmiare i soldi e rimanere all’interno del budget".

