Affari Tuoi, nuove accuse di Striscia la Notizia: "La fortuna è capitare nella puntata giusta" Il programma condotto da Stefano De Martino sarebbe finito al vaglio del tg satirico di Canale 5 che sostiene l'esistenza di un budget prestabilito a puntata.

Striscia la Notizia ha lanciato un comunicato in cui sostiene di avere una "inoppugnabile documentazione" sul programma di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Stasera alle 20:35 su Canale 5 l’inviata del tg satirico Rajae avrebbe fatto luce sul fatto che "l’unica fortuna che si incontra ad Affari Tuoi è quella di capitare nella puntata giusta", presupponendo di fatto che la trasmissione sarebbe pilotata.

Striscia la notizia accusa Affari Tuoi dell’esistenza di un "sistema"

Nel servizio si parte da quanto dichiarato da Max Giusti il 24 settembre del 2024 durante il podcast Tintoria durante il quale l’ex conduttore di Affari Tuoi dichiarò che il programma, nel periodo in cui lui era alla guida, doveva rispettare un budget medio di 33.000 euro a puntata. Tuttavia, poco dopo, arrivò la smentita del "dottore" ovvero Pasquale Romano. Il 23 novembre dello stesso anno in un’intervista a La Verità dichiarò infatti che non esiste alcun budget prestabilito. Inoltre disse che Affari Tuoi ha "un’aleatorietà che nessun altro gioco ha". Secondo Striscia la Notizia però, nel comunicato diffuso poco fa come si legge su Fanpage, ci sarebbe la presenza di un sistema di vincite che garantirebbe premi di valore ma sempre rispettosi di una media prestabilita. Inoltre non si tratterebbe soltanto la conduzione di Max Giusti quella finita sotto l’occhio del ciclone ma anche dell’epoca di Flavio Insinna che ha condotto il programma di Rai 1 per quattro edizioni consecutive. Durante quest’ultime sarebbero stati garantiti premi con una media di 36.000 euro a puntata. Nel dettaglio: nell’edizione 2013/2014, 36.178 euro/puntata; in quella del 2014/2015, 35.234 euro/puntata; nell’edizione 2015/2016, 36.201 euro/puntata e infine in quella del 2016/2017, 36.769 euro/puntata.

La conclusione del tg satirico di Canale 5

Striscia giunge quindi a una conclusione importante, secondo il tg di Antonio Ricci quindi Affari Tuoi non sarebbe un programma basato sulla fortuna dove esiste aleatorietà. Le scaramanzie attuate dai concorrenti per vincere sarebbero quindi inutili perché il tutto sarebbe pilotato per rispettare il budget prefissato ogni sera secondo dinamiche non casuali ma programmate. Adesso però la domanda che fa Striscia la Notizia è la seguente: anche l’attuale edizione con la conduzione del talentuoso Stefano De Martino sarebbe pilotata? La risposta ci sarà soltanto stasera, il pubblico dovrà aspettare di guardare la puntata del tg satirico di Canale 5 a firma Antonio Ricci per saperne di più. I telespettatori di Affari Tuoi potrebbero giustamente rimanere delusi se il programma fosse davvero pilotato con un conseguente calo di ascolti, fisiologico in questo caso. Staremo a vedere cosa accadrà.

