Affari Tuoi, Stefano snobba i nipoti e fa infuriare il Dottore: "31 puntate per capire cosa?". È polemica: "Doveva tacere" Nella puntata del 3 aprile, la partita di Stefano parte malissimo e il pubblico sventola le palette da vigile blu e rosse per sostenerlo: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Stefano a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 3 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrenti della regione Toscana (da Scandicci), vigile urbano di professione, pesca il pacco numero 13 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla figlia Aurora, che studia scienze politiche. Stefano ha un altro figlio di nome Lapo. Novità del giorno: il pubblico in studio sventola delle palette da agente di polizia municipale di colore blu e rosso per omaggiare il concorrente, diventato vigile urbano perché un magazziniere (ha fatto altri lavori in passato, tra cui il ristoratore) aveva una moglie che lo invitava a cambiare ambiente perché "era faticoso": "Io l’ho accompagnato a fare il concorso, l’ho sostenuto e sono diventato vigile, lui non è riuscito a superarlo". E De Martino commenta: "Quindi se volete trovare lavoro accompagnate qualcuno a fare il colloquio! Non andate voi, non presentatevi proprio".

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la panzanella. Ecco cosa è successo durante la puntata del 3 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, puntata 3 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Stefano ed Eleonora comincia malissimo, perché eliminano subito i 300mila euro. Poi escono dal tabellone 5mila euro e il concorrente ricorda che "Non si può essere negativi, bisogna essere un po’ positivi" prima di trovare anche i 50 euro, 20 euro. Nel frattempo scopriamo che la pacchista Angela della Puglia è in dolce attesa e sarà una femmina. Le sorprese però non sono ancora finite, ma questa volta la novità è negativa: nel pacco di quest’ultima ci sono i 200mila euro e il toscano Stefano commenta: "Forza ragazzi, non si molla mai". Subito dopo vanno via i 75mila euro e il Dottore offre solo il cambio: Stefano va a prendere il numero 17 perché è quello consigliato dai nipoti Cosimo e Agata tramite un disegno. Poi scoprono che nel pacco 13, quello pescato inizialmente dalla ruota, ci sono 0 euro ed è festa con Anema e Core e la coppia padre e figlia al centro dello studio con tutti gli altri pacchisti e De Martino, il quale poco prima ha annunciato il contenuto del pacco alzando la sua paletta personale da vigile urbano con il lato colorato di blu in bella vista.

Una volta usciti 1 euro e 30mila euro, il Dottore, per tre tiri, offre 18mila euro, ma Stefano vuole andare avanti: "Giochiamo ancora un po’!" Poi vanno via i 50mila euro, 75 euro (nel pacco del compleanno del figlio Lapo) e 200 euro. Per altri tre tiri, il Dottore se la gioca a carte e Stefano pesca il cambio, ma lo rifiuta: "Io non penso che il Dottore possa sempre vincere, qualche volta vinco io e potrebbe essere quella giusta. Il 17 resta qui" dice. Subito dopo trovano (finalmente) la panzanella, 500 euro, contenuti nel pacco 2, giorno del compleanno del concorrente, e 10 euro. Ora restano sul tabellone 100 euro, 10mila euro, 15mila euro, 20mila euro e 100mila euro. A questo punto il Dottore fa "l’offerta più alta della serata", che è di 20mila euro. "Lapo rischierebbe. Dobbiamo avere fiducia in Lapo" dice il concorrente. Assegno tritato, e poi usano una nuova strategia: "Chiamerei i numeri dei compleanni e terrei quelli che non mi dicono nulla". Così Stefano punta sulle date di nascita dei genitori e comincia dal 5 del Lazio, dove ci sono i 15mila euro.

PaSqualo offre il cambio e il concorrente chiede consiglio a Lupo: "Stefano, in questi giorni sono stati colpito dalla saggezza di Lupo". "Io sono scioccato" esclama De Martino. "La bocca della verità il nostro vigile. Io penserei al cambio" risponde Lupo. Per Thanat, i 100mila euro sono nel numero 17 del concorrente toscano. "Io non mi affiderei né all’uno né all’altro" ironizza De Martino. Aurora si dice indecisa e Stefano sceglie con sicurezza di tenere il suo pacco. Poi vanno via i 100 euro: "Su le palette signori, soldi sicuri" urla De Martino davanti al pubblico in studio. "Secondo me il dottore è un bravo ragazzo, della classe di ferro, e capisce la situazione. 90mila euro me li darà. Se non capisce, capirà!" dichiara il concorrente, ma l’offerta è 35mila euro e Stefano commenta: "Un’offerta equa, è un terzo del valore. Devo pensare ai ragazzi, si fa tutto questo per loro". Aurora gli fa notare che lei non ha mai tenuto tanti soldi in mano e poi si chiedono cosa direbbe il figlio Lapo, descritto come "un diavoletto": "Lapo è tipo Momo (ex concorrente ndr), impulsivo, sempre positivo". La figlia accetterebbe, ma Stefano si definisce un "Lapo a tutti gli effetti". Alla fine, accetta i 35mila euro e, una volta aperto i 20mila euro, scopre che nel suo pacco, il numero 17, c’erano i 100mila euro. "Va bene così, sono contento così" commenta il concorrente. De Martino chiude la puntata dicendo "mai sottovalutare i segni".

Ricordiamo che il Dottore, come ha riportato il conduttore, si è arrabbiato dopo che ha accettato l’offerta di 35mila euro: "Dice che Stefano prima di accettare questo assegno aveva un atteggiamento spavaldo che a me piaceva. Ha sbattuto la mano sul 17 più volte dicendo ‘qui ci sono i 100mila euro’ ed è stato qui 31 puntate per capire che cosa? Si sta arrabbiando il Dottore, sta proprio urlando! Dice che nei segni bisogna credere, soprattutto in quelli dei familiari! E mi accetta 35mila euro?"

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 3 aprile di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social: "Uff, però se sei convinto non puoi mollare così…comunque aveva cambiato lo 0 con 100000", "Alcuni segni sembrano cavolate ma se ci avessero creduto avrebbe vinto 100k", "Era andato a prendersi i 100k… fossi la figlia mi nasconderei (ironico)", "La figlia doveva continuare a tacere come ha fatto il resto della partita", "Stefano avrebbe dovuto fare la trasmissione da solo, è stato consigliato male, peccato", "Stefano, dovevi portarti tuo figlio Lapo", "Che antipatia questi parenti d’accompagnamento. Da solo sarebbe andato fino alla fine", "I segnali devono essere colti! Mannaggia che ha ascoltato la figlia", "Quando ci sono i bambini di mezzo e ti fidi, devi farlo fino alla fine. Mannaggia", "Doveva ascoltare i nipotini e non i figli", "E niente, la paura vince sempre", "Stefano senior è stato cazziato tramite Stefano Jr", "Voi mi state dicendo che con soldi sicuri e la possibilità dei 100k lui ha accettato l’offerta?"

Potrebbe interessarti anche