Domenica in, Venier rilancia alla battuta di Fiorello: vuole lui come co-conduttore, "Si fa con Mara" Dopo che lo speaker ha palesato interesse per il programma della Venier, dicendo che lo avrebbero però rifatto a suo modo e non "Alla Mara", lei rilancia con un invito.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prossima stagione di Domenica In sarà particolare. Mara Venier ha annunciato che sarà la sua ultima (o almeno così dice sempre), ma anche la più speciale: una conduzione corale, con un gruppo di amici e volti noti della TV, pronti a festeggiare mezzo secolo di storia. "Ci sarà un bel team, così sarò anche un po’ alleggerita", ha spiegato la Venier, facendo capire che non sarà da sola in questo ultimo giro di pista.

Mara Venier a Fiorello: l’invito che cambia le carte in tavola

E proprio in questo contesto arriva la proposta che ha spiazzato tutti. Dopo che Fiorello, in una diretta Instagram con Fabrizio Biggio, aveva scherzato sull’idea di prendere in mano Domenica In solo dopo che Mara avesse lasciato, la conduttrice ha colto la palla al balzo. Sappiamo già che lei lo ha contattato con un vocale scherzoso e affettuoso: "Tesoro, sono a Milano per registrare Tv Talk, ma che casino hai combinato?". La novità + però quello che ha detto subito dopo, durante le registrazioni del programma condotto da Mia Ceran, quando ha lanciato un vero e proprio invito ufficiale: "Chi mi piacerebbe avere al mio fianco? No, non posso fare nomi. Però visto che Fiorello ha già detto che vuole fare Domenica In, se vuole entrare nel gruppo… Lui ha detto ‘dopo Mara’. Ma io invece gli faccio un invito: caro mio, perché dopo Mara? Si fa con Mara". Una frase che ha cambiato completamente la narrazione. Fiorello aveva immaginato un futuro possibile, ma Mara lo chiama già al presente. Una proposta concreta, fatta davanti alle telecamere e subito diventata virale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fiorello accetterà? Intanto la Rai fa il tifo

Se il comico e conduttore accetterà l’invito resta tutto da vedere, anche perché lui non è più così avvezzo a progetti televisivi a lungo termine. Ma il clima che si respira attorno alla proposta è già di grande entusiasmo. Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, ha commentato il ritorno di Fiorello nella rete senza mezzi termini: "È come se mi stessi chiedendo se volessi un Mbappé alla Lazio. Ovviamente è sì".

Mara Venier e Fiorello: una coppia d’oro per Domenica in

Fiorello non ha ancora dato una risposta ufficiale, ma il pubblico già sogna. Vederlo accanto a Mara, in una Domenica In rinnovata e piena di sorprese, significherebbe assistere a un passaggio di testimone in diretta, ma anche a uno spettacolo fatto di complicità, ironia e talento. Un duo così potrebbe davvero riscrivere le regole della domenica televisiva. Facendolo magari un po’ con lo stile di entrambi.

Potrebbe interessarti anche