Affari Tuoi, continua l’inchiesta di Striscia la Notizia: svelato il “limite invisibile” di 30 mila euro a serata Il tg satirico di Canale 5 prosegue nelle indagini contro il game show di Rai1, portando alla luce retroscena sorprendenti: cosa si nasconde dietro la fortuna?

Sono ormai mesi che il noto tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, si interroga sulla vera trasparenza e casualità di Affari Tuoi, il gioco dell’access prime time di Rai1 che ogni sera registra numeri da record grazie al talento di Stefano De Martino. L’inchiesta di Striscia è riuscita a portare alla luce alcuni retroscena veramente sorprendenti che hanno inevitabilmente generato molti dubbi sulla reale ‘fortuna’ che dovrebbe essere alla base di un gioco improntato sulla casualità dei numeri e dei premi ad essi assegnati. Cosa si nasconde dietro alle dinamiche che la squadra di Affari Tuoi porta sul piccolo schermo ogni sera? Scopriamolo.

Affari Tuoi, Striscia la Notizia rivela l’esistenza di un ‘limite invisibile’

Il programma Affari Tuoi, spesso conosciuto anche come "gioco dei pacchi", prevede ogni sera premi fino a 300mila euro. Sulla carta, ogni concorrente dovrebbe avere la stessa probabilità di vincere degli altri, soprattutto nel partecipare a un gioco in cui la casualità fa da padrona. Secondo l’inchiesta portata avanti da Striscia la Notizia, la vera fortuna sarebbe invece riuscire a partecipare nella ‘serata giusta’.

Il tg satirico avrebbe infatti messo in luce l’esistenza all’interno del programma di un vero e proprio "limite invisibile" fissato a circa 30 mila euro a serata. A dare man forte a questa ipotesi è stato Max Giusti, che in passato ha condotto per diverso tempo proprio Affari Tuoi, e che di conseguenza ne conosce le dinamiche. Il conduttore, nel corso di un podcast, ha infatti rivelato che, a suo tempo, ogni puntata aveva un budget preciso e che, se qualcuno vinceva troppo, nelle puntate successive bisognava riequilibrare le vincite per rientrare nel budget prefissato. Insomma, una dinamica che renderebbe la fortuna solo una delle tante variabili del gioco, e non certo l’unica.

Striscia la Notizia, l’inchiesta su Affari Tuoi rivela il vero segreto dietro la ‘fortuna’

L’esistenza di un ‘limite invisibile’ è stato raccontato attraverso i servizi dell’inviata Rajae, i quali avrebbero prontamente dimostrato come la media delle vincite del programma resti effettivamente sempre sotto la soglia dei 30 mila euro. Tutta casualità? Difficile da credere.

Ma ancora non è tutto, perché Striscia si è anche impegnato a scoprire il vero ‘segreto’ per controllare il gioco. Durante la pre-intervista verrebbe chiesto ai concorrenti di rivelare i propri numeri fortunati. Secondo quanto ipotizzato dal tg satirico, questi ultimi verrebbero poi utilizzati per influenzare l’assegnazione dei premi prima della messa in onda. A seguire, anche il Dottore utilizzerebbe poi tali numeri per indirizzare nel modo giusto la partita.

In altre parole, ciò che Striscia ipotizza è un ‘controllo invisibile’ che rimane alla base del programma e che permette di coinvolgere i telespettatori ma anche di rispettare un determinato budget. Davanti a tutto questo, il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Roma per truffa e pratica commerciale scorretta. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo vivendo.

