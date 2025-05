Enrico Mentana, show su Rai3: il suo futuro a La7 e l'amore per Francesca Fagnani. Le rivelazioni Enrico Mentana, ospite di TvTalk, ha parlato della sua lunga carriera giornalistica e ha risposto a delle domande sul suo futuro come conduttore

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nella puntata di oggi di TvTalk, sabato 17 maggio 2025, in onda su Rai 3, tra gli ospiti c’è stato anche Enrico Mentana. Il giornalista, nel corso della chiacchierata con Mia Ceran, ha parlato di diverse cose. In particolare, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro lavorativo ma, ha lanciato anche una frecciatina sull’argomento "pensione". Vediamo nello specifico, tutti i dettagli di questa notizia.

Enrico Mentana a TvTalk: "Conduco telegiornali da 45 anni, è come respirare"

Enrico Mentana, volto di La7, è stato ospite di Mia Ceran, nello studio di TvTalk, nella puntata odierna di sabato 17 maggio. Durante l’intervista, il giornalista ha parlato del suo futuro professionale e del suo approccio alle celebri "maratone" televisive. Rispondendo a una domanda arrivata dai social, ha spiegato: "Di preparazione fisica non ce n’è bisogno, c’è l’adrenalina. Se segui una cosa fino farne una trasmissione fiume devi giù saperle le cose. Io non ho mai niente davanti, questo è il ruolo di chi deve raccontare una cosa: deve viverla. Raccontarla per come la sai. Non devi preparare il compitino." Uno degli analisti della trasmissione gli ha poi rivolto una domanda ironica: "Credo che quando si ritirerà sarà la fine di un’epoca, vorrei chiederle se ha già in mente la data di una nuova maratona, quella pensionistica." La battuta ha suscitato risate in studio e Mentana ha risposto con prontezza: "Senta, chi la manda?"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con tono più serio, ha poi aggiunto: "Quello che voglio dire è che quando ti avvicini a dei passaggi d’epoca della tua vita fai finta di niente, sperando che tutti facciano finta di niente. Per ora mi è andata bene, perché sono già in età pensionistica. Ancora per un anno e mezzo vado avanti così, dopo vediamo. Si naviga a vista. Non sei tu che te ne accorgi quando sei passato, sono gli altri che te lo devono dire. Conduco telegiornali da 45 anni, è come respirare. È una cosa che faccio da quando avevo 25 anni."

Enrico Mentana, Francesca Fagnani rivela come l’ha conquistata

Al di là della sua grande professionalità, Enrico Mentana è legato sentimentalmente (da più di dieci anni) alla conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, della quale, in una vecchia intervista disse: "Mi incuriosì e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una persona capace di studiare due notti di fila". Fagnani, invece, proprio di recente, ha spiegato come il giornalista ha fatto breccia nel suo cuore. Mentana ha corteggiato Fagnani per un anno e mezzo prima di conquistarla. Ospite a Un giorno da pecora, Fagnani ha risposto a Geppi Cucciari, che le ha chiesto se Mentana fosse geloso: "Enrico non è geloso e non lo sono neanche io". Ha poi raccontato che negli ultimi anni riceve molti messaggi sui social: "Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi". Nonostante ciò, ha assicurato che Mentana non ha nulla da temere.

Potrebbe interessarti anche