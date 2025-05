GF, Zeudi Di Palma si reinventa tatuatrice e scoppia la polemica: "Prezzi folli, ha trovato l'America" L’ex Miss Italia e finalista del Grande Fratello lancia la sua nuova attività, ma il web si divide tra entusiasmo e accuse di presunzione, e scoppia il dibattito.

Zeudi Di Palma ha deciso di voltare pagina. Dopo aver calcato le scene televisive con Grande Fratello e conquistato la fascia di Miss Italia 2021, oggi ha scelto di dare spazio a una sua grande passione: i tatuaggi. Non un semplice hobby, ma una vera e propria attività, che ha preso forma ad Aversa, all’interno dello studio Old River Ink, dove ha lanciato ufficialmente il suo progetto @zeudi.tattoo.

GF, Zeudi Di Palma diventa tatuatrice: il nuovo progetto

Il 7 maggio ha annunciato l’apertura delle prenotazioni: "Per prenotare bisogna pagare in anticipo un acconto di 100€. La restante parte del pagamento avverrà in studio al momento del tatuaggio". Le prime disponibilità sono state fissate per i giorni 20, 21, 22 e 23 maggio, dalle 15:00 alle 18:00. Tutto regolare, se non fosse per un dettaglio che ha fatto imbestialire una buona parte del web: "300 euro per un tatuaggio di 6cm, nella misura standard 3x3cm".

Grande Fratello: bufera social contro Zeudi Di Palma per i prezzi "Folli"

Nel giro di poche ore dalla pubblicazione del listino, la polemica è esplosa. I commenti non si sono fatti attendere e la rete si è spaccata tra chi sostiene Zeudi e chi la accusa di approfittare della sua notorietà per proporre prezzi ritenuti fuori mercato. "300 euro per tre centimetri? Ma scherziamo?", si legge tra i commenti su Instagram. Qualcuno rincara la dose: "Ma cosa tatui, l’autografo di Picasso?". In ogni caso, non mancano nemmeno i fan pronti a giustificare l’investimento, anzi, a considerarlo quasi un privilegio. "Generalmente 300€ per un tatuaggio di quella dimensione sono tanti? Sì, MA avrete un tatuaggio fatto da lei e 50 minuti in cui sarete con lei potendo parlare del più e del meno, e questo equivale a un sogno per me", scrive entusiasta un utente su X. Per alcuni, più che un tatuaggio, un momento di connessione diretta con il proprio idolo.

Le altre polemiche contro Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma non è nuova a episodi controversi. Pochi giorni fa era stata coinvolta nel cosiddetto "regali-gate", dopo che Chiara Cainelli aveva raccontato che alcuni regali a lei indirizzati erano finiti per errore a casa della Di Palma. Anche allora il web si era diviso, in quel caso Zeudi scelse di mantenere la calma, spiegando che avrebbe riconsegnato tutto quanto ricevuto per sbaglio. Ora, con questa nuova avventura da tatuatrice, la storia si ripete. Ma stavolta, per il momento, nessun commento diretto da parte sua. Bisogna però considerare che il mondo dei tatuaggi è sempre stato molto soggettivo, e i listini variano da artista ad artista, come da città a città. Quello che per qualcuno è un furto, per altri è un investimento in qualcosa di unico, personale, irripetibile. Probabilmente la verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Ma intanto Zeudi a continua a disegnare, anche tra le polemiche.

