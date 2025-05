Grande Fratello, i regali a Zeudi Di Palma diventano un caso: spuntano le ‘regole’ sui social L’ex Miss Italia e gieffina continua a ricevere doni dai suoi affezionatissimi fandom (con buona pace di Chiara), ma sul web non mancano le polemiche

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il ‘regali gate’ del Grande Fratello è ufficialmente un caso. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato a lungo dei doni ricevuti da Zeudi Di Palma dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini. Chiara Cainelli aveva anche sollevato la polemica (sostenuta dal suo compagno ed ex volto di Temptation Island Alfonso D’Apice) riguardo i regali ricevuti dall’ex amica destinati a lei ma mai recapitati. Sul web le ‘donazioni’ – economiche e non – non si fermano ed è addirittura spuntato una sorta di regolamento per il fandom di Zeudi. La vicenda ha scosso il web e sta diventando un caso; scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18: i regali a Zeudi Di Palma sono un caso, perché

A poche ore dalle dichiarazioni di Alfonso D’Apice sulla fine dei rapporti tra la sua fidanzata Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma (con tanto di polemica sui regali mai recapitati all’ex gieffina), l’ex Miss Italia è tornata a fare parlare di sé. Sul web, infatti, continuano le ‘donazioni’ nei suoi confronti, con tantissimi fan scatenati tra presenti vari e non solo. Archiviata la questione dei regali desinati a Chiara, i fandom sui social hanno addirittura iniziato a organizzarsi per evitare sprechi e doppioni. "Sarebbe meglio iniziare a organizzare i regali da inviare a Zeudi, perché ha ricevuto e sta ancora ricevendo molti doppioni" si legge tra i messagi dei fan: "È meglio acquistare regali che possano essere utili, perché Zeudi è stata sommersa da doni belli e affettuosi, così ora possiamo concentrarci sul sostenerla con regali che la aiutino nella sua carriera e nel suo successo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A fare discutere sul web sono soprattutto le ‘regole’ e i suggerimenti per i prossimi doni destinati a Zeudi: "Su un piano più pratico: Peluche: la casa ne è piena! Quanto sono carini Coco e Blu? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi possiamo dedicarci ad altro" o ancora: "Fiori: ne ricevono tonnellate ogni giorno e sono molto contenti, ma il problema è la gestione dello smaltimento, ecc., che sta diventando opprimente. Abbiamo ricevuto dei bouquet meravigliosi e abbiamo riempito la casa di profumo, ma purtroppo, dopo pochi giorni, devono essere buttati via". In tantissimi sono rimasti scioccati anche e soprattutto dal ‘noi’ utilizzato dai fan per parlare della vita di Zeudi: "Colazioni: fantastiche! Ricordate però che in casa siamo in tre, quindi spedire 30-40 pasticcini potrebbe essere eccessivo e uno spreco, soprattutto se le consegne sono frequenti. Cerchiamo di essere più consapevoli dello spreco alimentare e di acquistare quantità appropriate. Altri regali: Ci sono file online con ciò che è già stato inviato, ma se potessimo creare un sistema più facile da controllare/ confrontare per tutte le aree dei fandom, per evitare duplicati, potrebbe essere utile".

Potrebbe interessarti anche