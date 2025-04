Grande Fratello, Chiara Cainelli zittisce i social (con classe): "Io come Peppa Pig? E che vi devo dire..." La gieffina è intervenuta su Instagram, durante una diretta, per replicare al soprannome che le è stato affibbiato sul web. Al suo fianco era presente anche Alfonso D'Apice.

È intervenuta senza filtri, Chiara Cainelli, dopo aver scoperto il soprannome che alcuni appassionati del Grande Fratello le avevano affibbiato su X. L’ex concorrente del reality, affiancata in una diretta social dal fidanzato Alfonso D’Apice (i due si sono conosciuti proprio all’interno della Casa) ha quindi commentato con ironia e leggerezza il ‘nickname’ che circola ormai da tempo sul web. E lo ha fatto anche con una certa dose di classe, senza rancori. Mettendo però in chiaro qual è il suo vero pensiero sulla questione. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, l’intervento social di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha scoperto dopo la sua uscita dalla Casa di aver ricevuto un soprannome (opera dei fan) molto particolare. Il pubblico l’ha infatti ribattezzata ‘Peppa Pig’, in onore della buffa maialina protagonista dell’omonimo cartone animato. Ma invece di scandalizzarsi, o peggio, offendersi, la Cainelli ha saputo dimostrare ancora una volta una buona dose di classe. Replicando su Instagram con un intervento pacato e pieno di ironia.

Insomma, Chiara si è collegata per una live social, affiancata dal fidanzato Alfonso D’Apice. E in quell’occasione ha parlato a ruota libera del soprannome ricevuto online, e utilizzato (soprattutto) dagli utenti di X appassionati del Grande Fratello. "Secondo me non assomiglio a Peppa Pig", ha detto con chiarezza la Cainelli, aggiungendo poi che si vede più simile "a uno scoiattolo come Alvin o a un coniglietto" (per via dei denti leggermente sporgenti., come ha fatto notare lei stessa con autoironia).

Il soprannome (e la puntualizzazione) di Chiara Cainelli

"Loro hanno questi dentini un po’ più sporgenti", ha infatti proseguito l’ex gieffina. E ci ha anche tenuto a chiarire: "Potete darmi i nomi di tutti gli animali che volete. A me piacciono gli animali, quindi non è mai un’offesa per me". Ma nonostante questo, la Cainelli ha voluto comunque sottolineare che certi commenti, spesso offensivi, non passano certo inosservati ai suoi occhi.

"Non è che non mi feriscano, eh", ha concluso Chiara, "io sono sensibile, queste cose mi colpiscono…sono molto consapevole della persona che sono e dei miei difetti. So che sono molto paffutella e quindi, se mi date della Peppa Pig…che vi devo dire? Va bene". L’importante, insomma, è che i soprannomi non sfocino poi nelle offese gratuite. Perché in quel caso si tratterebbe di attacchi che nessuno – e tantomeno la tranquillissima Chiara Cainelli – si merita di ricevere online. Né di persona, s’è per questo. E l’ex gieffina ha fatto quindi benissimo a esprimere chiaramente il suo pensiero sul tema.

