Grande Fratello, Zeudi Di Palma e gli indizi social sul nuovo amore: la Miss dimentica Helena Prestes: "Era ora" Un gesto romantico accende le speranze di tutti i fan dell'ex Miss. Un fascio di fiori, un peluche gigante: sembra che il cuore di Zeudi batta per qualcuno.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, e poco importa se non ha portato a casa la vittoria: Zeudi di Palma si è conquistata un posto speciale nel cuore di moltissimi spettatori. Entrata nella Casa a giochi già avviati, ha saputo ribaltare le dinamiche con la sua autenticità, conquistando pubblico e coinquilini con il suo carattere e gli intrecci nati in casa. Eppure, se c’è una cosa che sembrava mancare al suo percorso nel reality, era proprio l’amore. Nessun colpo di fulmine, nessuna storia che sia davvero decollata, a parte alcuni flirt stroncati. Ma le cose potrebbero essere cambiate.

GF: la nuova figura amorosa della vita di Zeudi Di Palma

Sembra che ora, a reality concluso, qualcosa potrebbe essere cambiato. Anzi, più di qualcosa. Basta scorrere le sue storie Instagram per accorgersi che il vento sembra essere cambiato. Un enorme mazzo di rose rosse, lasciato lì a intravedersi nelle storie, senza firma né biglietto, ha subito acceso la curiosità dei fan. A seguire, un peluche gigante che occupa quasi l’intera stanza da letto della giovane. Coincidenze? Forse. Ma sono in tanti a pensare che dietro quei gesti ci sia un messaggio più chiaro di mille parole. e I fan felici fanno sapere sui social che danno la loro benedizione: "Sì è fidanzata, era ora", scrive un fan, "Ti meriti questo ed altro" aggiunge un altro follower della ragazza sulla sua pagina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande Fratello: il triangolo tra Zeudi, Helena Prestes e Javier Martinez

Durante il suo percorso all’interno del Grande Fratello, Zeudi non è certo rimasta indifferente agli occhi degli altri concorrenti. Prima la vicinanza con Alfonso d’Apice, spenta e diventata solo un’amicizia, poi le dinamiche tese e complicate con Helena Prestes, tra intese mai del tutto definite e silenzi trasformati in una faida. Infine, una parentesi lampo con Javier Martinez, chiusa sul nascere per evitare l’ennesimo triangolo. Ora che le telecamere sono spente, però, è tutta un’altra storia. Zeudi sembra essere pronta a vivere la sua vita lontana dalle strategie e dalle dinamiche televisive.

Il misterioso silenzio di Zeudi Di Palma

A oggi, Zeudi non ha confermato né smentito nulla. Nessun nome o dichiarazione, solo piccoli segnali disseminati tra una foto e una storia. Chi potrebbe essere la persona dietro quei gesti romantici? C’è chi pensa si tratti di un fan particolarmente audace, chi di un ex, altri invece pensano ad una persona nuova nella sua vita. I fan, ovviamente, sono in fermento. Ogni dettaglio viene analizzato, ogni emoji letta come un indizio, ogni parola pesata come se nascondesse una rivelazione. E intanto, Zeudi continua a pubblicare contenuti come sempre.

Quel che è certo è che la sua popolarità, oggi, è alle stelle. Il suo nome è sicuramente uno dei più amati tra quelli usciti da questa edizione del reality. Con la stampa estera che oltralpe l’ha incoronata anche come la più vera e interessante del reality. Ma al di là dei riflettori c’è una giovane donna che probabilmente ha solo voglia di vivere la sua vita sentimentale in tranquillità. Che si tratti di una semplice simpatia o dell’inizio di qualcosa di più profondo, Zeudi di Palma è comunque finalmente libera di andare avanti con la sua vita e, si spera, essere felice.

Potrebbe interessarti anche