Bridgerton 4 quando esce? Netflix rivela la data di uscita e uno sneak peek La magia sta per tornare con una nuova storia d'amore e Benedict protagonista. Siete pronti?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La serie Netflix che ha conquistato milioni di spettatori con le sue storie d’amore, scene di sesso appassionato, intrighi, abiti e ambientazioni sontuose è pronta a tornare con la quarta stagione. Stiamo ovviamente parlando di ‘Bridgerton‘ e del nuovo capitolo che si concentrerà sulla storia di Benedict, il secondogenito della famiglia, e sarà ispirata al terzo libro della saga di Julia Quinn, ‘An Offer From a Gentleman‘.

Le riprese sono iniziate nel 2024, e si prevede che si concludano entro la metà del 2025. Tuttavia, Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita, ma secondo le previsioni, potrebbe debuttare all’inizio del 2026, mentre sul web è già comparso uno sneak peek ambientato durante un ballo in maschera, e qualche spoiler fotografico che ha già iniziato a far sognare i fan.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti i dettagli di Bridgerton 4 nel Video!

Potrebbe interessarti anche