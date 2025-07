Sniper - L’Ultimo Baluardo su Prime Video: il thriller che fonde tensione e vendetta in un assedio da brivido Un thriller ad alta tensione con Chad Michael Collins nel ruolo di un cecchino esperto: in streaming su Prime Video arriva Sniper - L'Ultimo baluardo

Appassionati di film d’azione e di guerra, fermatevi e prestate un po’ di attenzione perché stiamo per parlarvi di una cosa che vi interesserà. Oggi, lunedì 7 luglio 2025, su Prime Video sarà disponibile Sniper – L’Ultimo Baluardo, una gran bella pellicola diretta da Danishka Esterhazy. Dopo più di vent’anni di esperienza come regista, Esterhazy presenta un film che unisce suspense e precisione, elementi fondamentali per una storia incentrata sul mondo dei tiratori scelti. Questo nuovo capitolo, parte di una saga ormai ben consolidata, si distingue per una regia curata e meticolosa, che esalta l’adrenalina e il realismo delle scene d’azione. Con un cast capitanato da Chad Michael Collins, Sniper – L’Ultimo Baluardo si propone di mantenere alto il livello della serie, offrendo agli appassionati un’esperienza decisamente coinvolgente. Vediamo insieme tutti i dettagli (la trama, il cast, etc).

Sniper – L’Ultimo Baluardo: trama e cast del film

Come vi abbiamo anticipato, da oggi potrete vedere in streaming un film che, sicuramente, vi lascerà un segno: Sniper – L’Ultimo Baluardo. Si sa, questi film sui cecchini e sulla guerra in generale sono sempre molto profondi, tremendamente ‘reali‘, e hanno la capacità di scatenare un mix di emozioni che vanno dallo stupore al dolore. La trama di questa pellicola è intrigante, molto interessante. La storia della pellicola racconta di come, per fermare un trafficante d’armi deciso a vendere una superarma letale, il cecchino esperto Brandon Beckett e l’agente Zero vengono mandati in Costa Verde. Lì, devono condurre una squadra di soldati d’élite in una dura battaglia contro una milizia spietata. Beckett, assumendosi la responsabilità di addestrare un tiratore alle prime armi, si trova ad affrontare una nuova prova: passare dal ruolo di esecutore a quello di leader.

Nel cast troviamo i seguenti attori:

Chad Michael Collins (Brandon Beckett)

Ryan Robbins (Agente Zero)

Sharon Taylor (Hera)

Arnold Vosloo (Ryker Kovalov)

Qualche curiosità sul film

In questo paragrafo vi parliamo di qualche curiosità su Sniper – L’Ultimo Baluardo, tra cui le riprese e altro. Partiamo col dirvi che i set sono stati allestiti in varie location tra Sudafrica e Canada. In particolare, Cape Town e le zone rurali sudafricane sono state sfruttate per ricreare ambientazioni tropicali, come giungle e villaggi immaginari situati nella Costa Verde, un paese fittizio dell’America Latina. Toronto, invece, ha ospitato le riprese delle scene interne, incluse quelle ambientate nei centri di comando e nelle sequenze più tecnologiche.

Per le strutture militari, sono stati costruiti appositamente bunker e ambienti sotterranei, pensati per offrire spazi controllati e ricchi di dettagli. Le riprese si sono concentrate soprattutto tra l’estate e l’autunno del 2024, durante le quali è stato impiegato un uso innovativo dei droni, capace di creare sequenze d’azione particolarmente dinamiche e suggestive. Una pianificazione meticolosa sul campo ha permesso di valorizzare ogni scena, garantendo effetti realistici e una qualità tecnica elevata. Inoltre, il film è stato classificato R (Restricted) dalla MPA (Motion Picture Association), per violenza intensa e linguaggio esplicito.

Dove vedere in streaming Sniper – L’Ultimo Baluardo (e gli altri film della saga)

Il film Sniper – L’ultimo Baluardo lo trovate in streaming su Prime Video. Non perdetevelo! Tutti gli altri film della saga, invece, li trovate su diverse piattaforme:

One Shot One Kill – A Colpo Sicuro (1993)

Prime Video

Sniper 2 – Missione Suicida (2002)

Apple TV

Rakuten TV

Sniper 3 – Ritorno In Vietnam (2004)

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Sniper 4 Bersaglio Mortale (2011)

Netflix

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

Sniper 5 – Fino All’Ultimo Colpo (2014)

Netflix

Prime Video

Apple TV

Sniper – Nemico Fantasma (2026)

Netflix

Apple TV

Rakuten TV

Prime Video

Sniper – Scontro Totale (2017)

Netflix

Rakuten TV

Apple TV

Sniper – La Fine dell’Assassino (2020)

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Netflix

Sniper – Missione Non Autorizzata (2022)

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Sniper: G.R.I.T. – Global Response & Intelligence Team

Rakuten TV

Prime Video

Apple TV

