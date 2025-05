Film Netflix, le uscite di giugno 2025: Kpop, gli idol diventano cacciatori di demoni Tanti film unici e imperdibili ci aspettano, da grandi docu-thirller al mondo del Kpop. Ecco tutto il meglio della piattaforma stream più amata dal pubblico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Giugno 2025 si presenta come un mese particolarmente interessante per chi ama scoprire nuovi film su Netflix. La piattaforma, infatti, arricchisce il suo catalogo con titoli che promettono di attirare l’attenzione di pubblici molto diversi, tra thriller, documentari e animazione musicale.

Netflix, i migliori film in uscita a giugno 2025

Il primo titolo da tenere d’occhio è sicuramente STRAW – Senza uscita, diretto da Tyler Perry. Qui troviamo una grande Taraji P. Henson nei panni di Janiyah, una donna che si ritrova coinvolta in un incubo familiare senza apparente via di fuga. Il film mescola suspense e dramma psicologico, e il cast include anche Sherri Shepherd e Teyana Taylor. Una storia che parla di segreti, sofferenza e resistenza, ambientata in un contesto claustrofobico che sembra chiudersi sempre più addosso ai personaggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sempre a giugno arrivano due documentari dal taglio completamente diverso, ma ugualmente capaci di lasciare il segno. Il primo è Trainwreck: la tragedia dell’Astroworld Festival, che ripercorre una delle serate più controverse nella storia recente della musica live. Attraverso interviste e immagini d’archivio, il documentario cerca di ricostruire le dinamiche che hanno portato alla tragedia durante il concerto di Travis Scott nel 2021. A questo si affianca Trainwreck: il sindaco del caos, che si concentra su una figura politica controversa e sulle sue scelte che hanno scosso l’opinione pubblica, quando alle elezioni per il sindaco di Toronto del 2010, l’outsider politico Rob Ford si candida inaspettatamente per il posto.

Chi invece ha voglia di qualcosa di più leggero, ma non meno spettacolare, potrebbe trovare pane per i suoi denti in KPop Demon Hunters. Si tratta di un film d’animazione che mescola il mondo scintillante del K-pop con elementi fantasy e azione. Le protagoniste sono tre idol coreane che, quando non si esibiscono sui palchi, combattono demoni per proteggere i loro fan. Un mix frizzante di musica, stile e combattimenti.

Insomma, giugno sarà un mese pieno di titoli diversi e stimolanti: che siate amanti del brivido, interessati alla realtà o incuriositi da un universo animato e coloratissimo, Netflix sembra avere la proposta giusta per voi.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche