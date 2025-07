Monster 4, Netflix scommette su Lizzie Borden: processi, scandali e una nuova ossessione nella serie di Ryan Murphy Ryan Murphy e Ian Brennan tornano a sconvolgere con Monster 4: Netflix punta sul caso Lizzie Borden e l’atroce delitto dell’ascia che ha ossessionato l’America.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’incubo continua, questo verrebbe da dirci pensando alla nuova idea di Netflix. Dopo aver raccontato le storie di Jeffrey Dahmer e dei fratelli Menendez e in attesa di quella su Ed Gein, Ryan Murphy e Ian Brennan torneranno sula piattaforma streaming con la quarta stagione della serie antologica Monster, dedicata ai più noti killer della storia. Stavolta la protagonista sarà Lizzie Borden, accusata nel 1892 di aver ucciso il padre e la matrigna e poi assolta in un processo divenuto celebre. Insomma, ci aspetterà un altro racconto da brividi, in cui non mancheranno quei dettagli inquietanti che rendono queste stagioni interessanti e decisamente accattivanti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Monster 4, Netflix al lavoro sulla storia di Lizzie Borden: cosa sappiamo

La conferma ufficiale di Monster 4 è (finalmente) arrivata. La serie antologica Netflix di Ryan Murphy, che racconta celebri casi di cronaca nera americana, tornerà presto con la terza stagione dedicata a Ed Gein, interpretato da Charlie Hunnam. Le prime due stagioni hanno trattato rispettivamente i casi di Jeffrey Dahmer, con Evan Peters, e dei fratelli Menendez. Le riprese della terza stagione sono già concluse. Intanto, è stata annunciata anche una quarta stagione che si concentrerà su Lizzie Borden, ma non sappiamo ancora chi saranno gli attori coinvolti in questo nuovo capitolo poiché il casting è in corso. La produzione, invece, inizierà il 10 settembre a Los Angels, almeno stando a quanto si apprende dagli annunci di produzione. Per quanto riguarda la possibile data di uscita di Monster 4, probabilmente dovremmo attendere il 2027, dato che Monster 3 su Ed Gein uscirà nel 2026.

La storia di Lizzie Borden è stata raccontata diverse volte in TV e al cinema: nel 2010 con il film Lizzie Borden Took an Ax con Christina Ricci, in una miniserie di otto episodi l’anno dopo, e nel 2018 nel film Lizzie con Chloë Sevigny. La nuova serie di Ryan Murphy e Ian Brennan si aggiunge a queste versioni.

La vera storia di Lizzie Borden su cui si baserà Monster 4

Come spiegato in precedenza, a ispirare Monster 4 è la storia di Lizzie Borden, o meglio, il duplice omicidio di Andrew e Abby Borden a Fall River, nel Massachusetts, avvenuto nel 1982. I due furono brutalmente uccisi con un’accetta. In base a ciò che emerge dalle indagini, la figlia Lizzie, viveva con loro e aveva un rapporto alquanto complicato con la matrigna Abby. Infatti, fu la prima sospettata. La ragazza fu arrestata e processata nel 1893, ma, alla fine, fu assolta per mancanza di prove fisiche, anche perché a quei tempi si credeva fermamente che una donna non potesse compiere un crimine così violento.

