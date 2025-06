Berlino 2 Netflix, lo spoiler che non ti aspetti (e che fa emozionare): chi torna nella seconda stagione della serie Cresce l'attesa per Berlino 2, e Netflix ha annunciato il cast di attori, tra cui il ritorno sul set di un protagonista amatissimo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Era il 2023 quando Netflix trasmise in streaming la prima stagione sulla sua piattaforma e ora non si fa altro che parlare di Berlino 2, la seconda. Per chi non lo sapesse, è il prequel e spin-off de La Casa di Carta, incentrato sulla vita di Andrés de Fonollosa, meglio conosciuto come Berlino. Nelle scorse ore, Netflix ha annunciato alcune anticipazioni che riguardano gli interpreti che vedremo in questo secondo capitolo, spoilerando anche il ritorno di un personaggio protagonista dello show originale. Con queste premesse, è giusto dirvi queste cose: se siete curiosi di sapere di chi si tratta, allora proseguite pure la lettura, ma se non volete rovinarvi la sorpresa… be’, dovete fermarvi qui! Di seguito, tutti i dettagli (con tanto di spoiler).

Berlino 2, Il Professore de La Casa di Carta torna sul set Netflix

Netflix ha svelato uno spoiler importante sulla seconda stagione di Berlino, annunciando il ritorno di Álvaro Morte, noto come Il Professore nella serie originale La Casa di Carta. Il personaggio di Sergio Marquina sarà coinvolto nella storia di Andrés de Fonollosa, fratello del protagonista della rapina. Morte ha detto: "Tornare a interpretare il Professore, anche se solo per una parte davvero, davvero piccola (sono solo poche scene) era qualcosa che volevo realmente fare. Ed è come un piccolo regalo che facciamo a tutti: ai follower, ai fan che ci hanno sempre sostenuto e dimostrato tanto affetto".

Fan ‘elettrizzati’ per il ritorno de Il Professore in Berlino 2

Inutile dire che, il personaggio di Sergio Marquina, detto Il Professore, è sempre stato molto amato e apprezzato, soprattutto per la sua spiccata intelligenza. Subito dopo l’ annuncio (con tanto di foto), i fan hanno subito espresso il loro entusiasmo sotto il post di Netflix. Questi, alcuni dei commenti: "Sto amando", "Mamma mia ragazzi ma come stanno freschi", "Il Professore è tornato", "Li amo".

Serie TV Berlino 2, trama e cast della seconda stagione su Netflix

Alonso tornerà a interpretare Berlino nella nuova serie, affiancato da Michelle Jenner (Keila, ingegnera elettronica), Tristán Ulloa (Damian, professore e confidente), Begoña Vargas (Cameron, ragazza impulsiva), Julio Peña Fernández (Roi, fedele scudiero) e Joel Sánchez (Bruce, uomo d’azione). La storia si svolgerà in Spagna, con la rapina ambientata a Siviglia, dove si aggiungeranno nuovi personaggi come Candela (Inma Cuesta), donna sivigliana imprevedibile, il Duca di Malaga (José Luis García-Pérez) e la Duchessa Genoveva Dante (Marta Nieto).

La serie, composta da otto episodi, è creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, con la collaborazione di altri sceneggiatori, e diretta da Albert Pintó, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto. Le riprese avranno luogo in diverse città spagnole, tra cui Madrid, Siviglia e San Sebastián.

