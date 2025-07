Cameron Diaz scatenata su Netflix: da Back in Action a Bad Day, la nuova commedia divertente Cameron Diaz torna (finalmente) protagonista di un film con Bad Day, la nuova commedia Netflix che mescola ironia e tensione in una giornata fuori controllo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per la gioia di tantissimi fan, Cameron Diaz è tornata a recitare dopo dieci anni di pausa che, in effetti, possono sembrare un’eternità, ma non per lei. Per l’attrice non è stata una scelta sofferta, anzi, tutt’altro. Ha parlato del suo periodo di assenza dalle scene in un’intervista, poco dopo essere ritornata a recitare in Back In Action, con Jamie Foxx: "Ho amato il mio ritiro, sono stati i dieci anni più belli della mia vita. Tutti mi proponevano progetti e io declinavo sempre, allora a un certo punto hanno smesso di chiedere." E ora, dopo essere tornata in azione, presto la rivedremo in un altro film, una commedia Netflix intitolata Bad Day. Di seguito, tutti i dettagli.

Bad Day, Cameron Diaz sarà protagonista della commedia Netflix

La sua assenza dal grande schermo si è fatta sentire (e tanto) ma, fortunatamente, ha scelto di ritornare a recitare e noi non possiamo che esserle grata. Dopo dieci anni lontana dal cinema, Cameron Diaz è (finalmente) tornata e lo ha fatto in grande stile. Dopo Back in Action con Jamie Foxx, l’attrice sarà protagonista di un nuovo film Netflix, Bad Day, una commedia d’azione diretta da Jake Szymanski. Il film è descritto come una versione comica di Un giorno di ordinaria follia e racconta la storia di una madre single che cerca di mantenere una promessa alla figlia nel peggior giorno della sua vita. La sceneggiatura è firmata da Laura Solon, anche produttrice esecutiva con Mark Moran. Il progetto è prodotto da Good One Productions insieme a Beau Bauman. Diaz vanta una carriera di successo, grazie a pellicole come: Tutti pazzi per Mary, L’amore non va in vacanza, Bad Teacher e la saga di Shrek.

Cameron Diaz, le parole sul suo ritiro: "Sono stata libera di fare la mamma"

Era il 2014 quando Cameron Diaz si è ritirata dalle scene, ed era il 2024 quando a deciso di tornarvici. Lo ha fatto con Back in Action, un film con Jamie Foxx, la cui storia ruota attorno a due ex spie sposate. E’ diventato uno dei film più visti su Netflix secondo Nielsen. Proprio riguardo a suo ritiro, Diaz, in un’intervista al Graham Norton Show ha raccontato cos’ha fatto durante il periodo di pausa: "Sono stata libera di fare la mamma, la moglie e vivere la mia vita. Ma ora che ci rifletto, dopo dieci anni, tutto questo ha avuto senso per la mia famiglia, e soprattutto è un privilegio averlo potuto fare. Così ho pensato e se davvero lasciassi andare tutto quello che ho costruito, la passione che ho per intrattenere le persone e fare film".

Poi, ha spiegato il motivo per il quale è tornata: "Ho pensato che sarei stata una folle a non essere ancora parte di questo mondo. Così mi sono detta che magari sarei rientrata con calma, ma sono qui e sono davvero grata per tutto questo."

